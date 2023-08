Simon Ewington est nommé par HPE vice-président en charge du channel et de l’écosystème mondial de partenaires. Un poste qu’il occupait par intérim depuis février dernier après les départs en début d’année de George Hope, patron du réseau mondial de distribution et de Maurice Martin, vice-président de son écosystème.

Simon Ewington compte 27 années d’expérience chez Hewlett-Packard et HPE. Il a occupé de nombreux postes de direction à l’international, notamment celui de responsable de la distribution et des ventes sur les canaux EMEA entre 2014 et 2017.

Cette nomination intervient alors que HPE s’efforce de faire croître son écosystème de partenaires en combinant les équipes Worldwide Channels & Ecosystem et GreenLake Partner Ecoystems sous une direction unique.

Elle a lieu aussi avant le lancement en novembre prochain du nouveau programme partenaires « Partner Ready Vantage », qui vient en complément de « Partner Ready », en place depuis 2015. A un programme axé sur les typologies de partenaires, HPE privilégie un programme axé sur les modèles commerciaux. Les objectifs sont notamment de renforcer la dynamique des offres en tant que services et d’ouvrir plus largement l’écosystème HPE aux fournisseurs de services gérés (MSP) et de solutions de cloud hybride et d’IA.

Le nouveau programme intègre 3 pistes : « Buid » pour créer et intégrer des solutions sur la plateforme HPE ; « Sell » pour développer les revenus récurrents avec les offres en tant que service et « Service » pour aider les partenaires à commercialiser leurs services. Il comprend également 5 centres d’expertise pour aider les partenaires à développer leurs pratiques HPE de bout en bout.

« Nous avons des lancements passionnants à venir le 1er novembre avec le programme HPE Partner Ready Vantage, comprenant des compétences étendues alignées sur les domaines clés du portefeuille et la possibilité de développer des pratiques de partenariat via les centres d’expertise », commente HPE sur son blog.

« Simon continuera de diriger les efforts de l’équipe pour mettre en œuvre le programme HPE Partner Ready Vantage et aider les partenaires à tirer parti de l’opportunité de la plateforme HPE GreenLake Cloud pour s’aligner sur les résultats et les exigences des clients ».