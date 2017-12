Dimension Data a nommé Matthieu de Montrion en tant que responsable de l’activité End-User Computing. Cette nomination intervient dans le cadre de la création de la Business Unit End-User Computing en France.

Déjà existante au sein du groupe, cette Business Unit rassemble l’expertise globale de Dimension Data autour des solutions de collaboration centrées sur l’expérience utilisateur et notamment les activités d’intégration des solutions Microsoft 365 (avec une prédilection pour les sujets Teams et Skype for Business). La maitrise des enjeux voix, vidéo, réseau et sécurité est considérée comme essentielle pour le groupe dans sa stratégie d’accompagnement des problématiques liées aux espaces de travail de demain.

Avec cette nouvelle Business Unit, Dimension Data souhaite accompagner les grandes évolutions du marché, à savoir la montée en puissance des solutions centrées sur l’usage effectif plutôt que sur leur disponibilité, l’avènement du cloud, ainsi que la recherche d’une réelle unification des expériences utilisateurs quelles que soient les composantes techniques mises en oeuvre (Microsoft, Polycom, Cisco…).

Matthieu de Montrion aura pour objectif d’optimiser l’expérience de l’utilisateur final dans son environnement de travail ; il abordera des problématiques variées de mobilité en entreprise, de communications unifiées, de transformation de l’espace de travail mais aussi de gestion des terminaux. Il sera aussi chargé de la coordination Cisco/Microsoft.

Avant de rejoindre le groupe sud-africain, Matthieu de Montrion travaillait déjà sur les thématiques d’espaces de travail au sein de British Telecom, où il a été successivement directeur de la Business Unit dédiée à la Business Intelligence, directeur des Systèmes informatiques, puis directeur de la Business Unit dédiée aux communications unifiées.

Matthieu de Montrion est ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST) et titulaire d’un Executive MBA Business Administration de l’Essec Business School Paris.