« Prioriser la cybersécurité et investir dans l’élargissement de la protection, la détection et les mesures d’intervention ou être confronté à une catastrophe », tel est le choix proposé par l’analyste en chef de Canalys, Matthew Ball. Selon la dernière analyse du cabinet, c’est la dure réalité à laquelle sont confrontées les organisations en 2021. Pour beaucoup d’entre elles, il est d’ailleurs déjà trop tard précise le spécialiste.

Les attaques contre les données se sont tellement intensifiées l’an dernier que plus de fichiers ont été compromis en 12 mois (+171%) qu’au cours des 15 dernières années réunies. Les agressions de ransomwares ciblant des hôpitaux ont notamment bondi avec des conséquences quelquefois tragiques. Plusieurs entreprises de premier plan ont par ailleurs fait faillite en 2020 et d’autres ont dû mettre en œuvre rapidement des mesures de continuité pour ne pas connaître la même situation. Cela s’est fait souvent au détriment de la cybersécurité, en contournant les politiques d’entreprise et en s’exposant quelquefois à des pirates bien organisés et sophistiqués estime Matthew Ball.

Dans son rapport « Now and Next for the cybersecurity industry », Canalys note que l’investissement dans la cybersécurité a surpassé ceux de certains autres segments de l’industrie IT en 2020, enregistrant une croissance de 10 % à 53 milliards de dollars. On est toutefois loin des croissances enregistrées par les infrastructures cloud (+33%), les logiciels cloud (+ de 20%), Zoom (+ de 300%), les PC portables (17%), les webcams Logitech (+138%) ou encore des routeurs WiFi (+40%).

« La cybersécurité doit être au centre des plans numériques, sinon il y aura une extinction massive des organisations, ce qui menacera la reprise économique post-COVID-19 », affirme Matthew Ball. « Un manque d’attention envers la cybersécurité a déjà des répercussions majeures, entraînant une escalade des violations de données et l’accélération des attaques de ransomware. »