Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.

Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe où, sur n’importe quel appareil, n’importe quand ; de permettre un retour au bureau en toute sécurité en transformant des bureaux et des installations optimisés pour la productivité en lieux de travail de confiance liés à la santé et au mieux-être ; de faire tomber les barrières de différentes géographies, types de personnalité (tels que les introvertis et les extravertis), les préférences linguistiques, et des outils pour réaliser pleinement des expériences de communication où tout le monde est inclus ». Un vaste programme comme on le voit.

Les solutions Cisco Webex incluent désormais des fonctionnalités telles que la recherche d’itinéraire, l’affichage numérique, les appels sans contact et les articulations de réunion, les alertes concernant la capacité d’une salle ou encore les capteurs environnementaux.

De leur côté, les applications DNA Spaces Back to Business fournissent des analyses de localisation et comportementales des utilisateurs, des rapports de proximité, un contrôle de la densité, une surveillance en temps réel ou historique du trafic. Depuis leur lancement, les applications DNA Spaces Back to Business ont été déployées dans plus de 50.000 sites assure Cisco.

La plateforme Cisco Meraki comprend quant à elle des caméras de sécurité intelligentes MV et des capteurs Meraki MT offrant une surveillance environnementale en temps réel, depuis la température jusqu’au taux d’humidité et aux fuites, en passant par le contrôle des portes des armoires. Pour les clients du secteur de l’industrie, Cisco Industrial Asset Vision propose des capteurs IoT pour la surveillance des actifs et des installations qui permettent de visualiser les données de localisation en temps réel.

Workplace Zero Trust for Industrial Networks permet un accès sécurisé au réseau basé sur l’identité et tire parti de Cisco Cyber Vision et de Cisco ISE/DNA Center pour s’assurer que les politiques de sécurité ne perturbent pas les processus industriels.

Composante de la plateforme SecureX native du cloud, Cisco Secure Remote Worker combine Cisco Secure Access, Cisco AnyConnect Mobility Client VPN, Cisco Umbrella, Cisco Secure Email et Secure Endpoint pour vérifier et authentifier l’identité de tous les utilisateurs avant d’accéder aux applications d’entreprise.

Enfin, Cisco Managed Remote Access from Cisco Customer Experience (CX) offre aux entreprises l’expertise nécessaire pour assurer la sécurité de la main-d’œuvre distante ou « hybride » à long terme. Elles peuvent ainsi tirer parti des experts Cisco CX non seulement pour construire et développer des VPN dans l’ensemble de leur écosystème, mais aussi s’appuyer sur des services de gestion et de surveillance entièrement gérés par Cisco.

« Alors que nous pensons au retour au bureau, Cisco aide nos clients à trouver des solutions qui fonctionnent le mieux pour leurs équipes. Qu’ils soient au bureau, à la maison ou sur la route, chaque employé mérite la meilleure expérience », explique dans un communiqué Todd Nightingale, vice-président et directeur général, Enterprise Networking and Cloud chez Cisco. « Nous nous engageons à fournir des solutions avec la simplicité, l’agilité et la résilience dont les entreprises ont besoin pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et prospérer face aux défis de demain. »