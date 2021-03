Après 7 années passées aux commandes du channel de la société, Gavriella Schuster souhaite « explorer d’autres challenges de leadership » indique Microsoft qui annonce son remplacement par Rodney Clark, un dirigeant très « channel friendly » si l’on en croit ses propos. Celui qui était depuis plus de 3 ans vice-président en charge des ventes IoT et réalité mixte a déclaré à CRN qu’il avait désormais l’emploi dont il rêvait dans l’entreprise. « Je voudrais que l’écosystème sache que j’ai dirigé des équipes de vente et de marketing dans nos petites et moyennes solutions de marché et notre organisation partenaire sur le terrain, que j’ai travaillé avec certains de nos plus grands ISV, fournisseurs de services mondiaux et équipementiers. Il a devant lui quelqu’un qui a été passionné par l’écosystème, qui a investi personnellement sa carrière dans l’écosystème », a expliqué le nouveau promu.

Au cours d’une carrière de 23 ans chez Microsoft, Rodney Clark a dirigé des entités de plusieurs milliards de dollars, développé de nouveaux canaux et marchés, mené des initiatives de fusions et d’acquisitions et dirigé des organisations internationales, indique la firme de Redmond dans un communiqué. Il a notamment occupé la fonction de directeur général de l’ancien Small and mid-market solutions and partner group de la société, il a également été directeur général du partenariat entre Samsung et Microsoft et s’est occupé de petites et moyennes institutions, éducatives et de soins de santé du secteur public.

Le nouveau patron du channel ne manque pas d’ambitions pour lui et les partenaires. « J’ai toujours pensé à l’écosystème et au rôle que jouent les partenaires dans le succès de Microsoft et dans celui de nos clients. Nous aidons les économies à se transformer par l’intermédiaire de nos partenaires, nous aidons les entreprises à se transformer par l’intermédiaire de nos partenaires. J’ai toujours pensé qu’il y avait un rôle plus large à jouer et que je peux jouer. Je me suis toujours vu et imaginé dans ce rôle, je peux être le visage de Microsoft pour le channel et aider à conduire la transformation numérique. »

Il a expliqué à nos confrères qu’il avait reçu pour cela des instructions claires du CEO Satya Nadella et qu’il allait les appliquer. Il s’agit notamment de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour permettre aux partenaires de tirer parti de la plateforme Microsoft, développer leurs compétences au dessus de celles de l’éditeur, faciliter leur engagement et le développement de leurs activités. Il a ajouté qu’il voulait « creuser » et entendre des partenaires au cours des prochains mois pendant qu’il définit des priorités pour le prochain exercice financier, afin de les aider à poursuivre l’innovation accélérée que « l’industrie a découvert pendant la pandémie mondiale de coronavirus ».