Tom Krause, le haut dirigeant de Broadcom qui a été l’artisan de l’acquisition de VMware pour 61 milliards de dollars et qui devait piloter son intégration, a démissionné. Il quittera ses fonctions le 15 juillet, lesquelles seront prises en charge directement par Hock Tan, le PDG de Broadcom.

Tom Krause a fait savoir lundi qu’il allait présider la nouvelle entité qui doit naitre du rapprochement de Citrix et Tibco. Vista Equity Partners et Elliott Investment Management qui ont racheté Citrix en février dernier pour 16,5 milliards de dollars avaient en effet annoncé vouloir fusionner les deux sociétés. L’acquisition doit être finalisée au troisième trimestre après l’obtention des approbations réglementaires.

« Citrix et Tibco sont des pionniers sur leurs marchés respectifs, et je suis honoré de prendre la tête d’un leader mondial des logiciels d’entreprise qui continuera d’accélérer les transformations numériques et l’avenir du travail hybride », a déclaré Tom Krause dans un communiqué.

« Tom est le bon leader pour la société fusionnée, apportant des décennies d’expérience approfondie de l’industrie et une expérience inégalée dans la création d’entreprises et leur mise en place pour une croissance durable et la création de valeur. Nous croyons fermement en la combinaison et en l’opportunité de devenir un partenaire de plus en plus stratégique pour les clients », ont commenté les dirigeants des fonds qui détiennent Citrix.

En attendant sa prise de fonction, Dan Streetman continuera d’occuper le poste de PDG de Tibco, et Bob Calderoni continuera d’occuper le poste de PDG et président par intérim de Citrix, jusqu’à la finalisation de la fusion.

Avant son départ de chez Broadcom, Tom Krause était président du Softwre Group et supervisait les six divisions logicielles de la société. Arrivé en 2012 dans le groupe, il avait successivement occupé des fonctions de responsable du développement puis de directeur financier.

Sa démission est un bien mauvais signal envoyé alors que doit s’engager le vaste chantier d’intégration de VMware. Depuis des semaines Broadcom essaye de répondre aux critiques et aux inquiétudes suscitées par son acquisition, en promettant de ne pas remettre en cause l’innovation chez VMware ni de perturber son immense écosystème de partenaires. Tom Krause incarnait le plan qui devait être mis en œuvre.

Le PDG de Broadcom a donc pris la parole pour essayer de rassurer ses troupes en interne. « Depuis l’annonce de la transaction, je sais que Tom a appris à connaître certains d’entre vous grâce à nos efforts de planification post-clôture », a-t-il déclaré dans une lettre adressée à tous les employés de VMware. « Je vais maintenant superviser ces efforts qui se poursuivront dans le cours normal des choses alors que nous travaillons à la clôture de la transaction au cours de l’exercice 2023 de Broadcom. Broadcom est inébranlable dans son engagement à réinventer ce que nous pouvons offrir à nos clients ensemble. »

Reste qu’en plus de chambouler le plan interne, Tom Krause rejoint un groupe qui après la fusion de Citrix et Tibco sera un challenger frontal de Broadcom-VMware dans les logiciels d’entreprise. Sa parfaite connaissance de Broadcom est un atout supplémentaire sur lequel ont misé les fonds d’investissements. La concurrence et la rivalité entre les deux groupes promettent d’être acharnées.