Avanade annonce la nomination de Laurent Curny au poste de directeur général pour la France, la Belgique et les Pays-Bas (région Gallia). Il succède à Emmanuelle Berthier qui avait été promue en 2019 et a quitté l’entreprise en juillet dernier.

Avant de rejoindre l’ESN fondée par Microsoft et Accenture, Laurent Curny a occupé ces cinq dernières années différents poste de direction chez Microsoft France, successivement dans les divisions Services, Solutions et Grands comptes. Auparavant, il a passé près de 20 ans dans l’industrie des télécommunications, à la fois dans le développement commercial et dans des postes de direction au sein d’organisations telles qu’AT&T et Verizon

« Nous sommes ravis d’accueillir Laurent à bord, son expérience sera d’une aide précieuse pour diriger nos activités sur les marchés français, belge et néerlandais », déclare Anna di Silverio, Présidente d’Avanade pour l’Europe. « Je suis convaincue que cette arrivée marquera le début d’une collaboration durable et fructueuse au sein d’Avanade, ce qui nous permettra de réaliser nos ambitions de croissance dans la région ainsi que de renforcer notre position de leader sur le marché. »