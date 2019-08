Avanade vient de promouvoir Emmanuelle Berthier au poste de directrice générale France avec pour mission de diriger la prochaine phase de croissance de l’entreprise. L’intégrateur Microsoft se féminise puisque cette nomination fait suite à l’arrivée au début de ce mois de Pamela Maynard en tant que CEO, également première femme à la tête de l’entreprise. La fonction de DG France était jusqu’à présent assurée par Nicolas Marry, qui avait également sous sa houlette la Belgique et les Pays-Bs.

Ayant intégré Avanade en 2009, Emmanuelle Berthier a endossé le rôle de Chief Operating Officer (COO) ces cinq dernières années au sein de l’entité française qui compte plus de 700 personnes réparties dans cinq bureaux. Emmanuelle Berthier a occupé auparavant plusieurs postes de direction couvrant à la fois la définition de la stratégie et l’exécution des projets de la société. Avant de rejoindre Avanade, cette diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon a travaillé 20 ans chez Accenture, se spécialisant dans la conduite de grands projets de transformation, principalement dans le secteur de l’assurance.

« Emmanuelle a déjà dirigé avec succès des équipes apportant à nos clients l’expertise et la capacité d’innovation garantes de l’atteinte des résultats attendus », commente dans un communiqué Darren Hardman, président d’Avanade Europe. « La France est un marché majeur pour Avanade, dotée d’une croissance à deux chiffres chaque année. Je suis confiant dans la capacité d’Emmanuelle à poursuivre cette croissance et le développement de l’équipe. Cette dernière bénéficiera de son sens aigu des affaires, de sa connaissance approfondie des clients et de sa détermination à renforcer l’engagement de l’entreprise envers la diversité et l’inclusion. »