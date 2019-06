Après avoir quasiment passé 20 ans dans l’entreprise, dont 11 ans en tant que CEO, Adam Warby quittera Avanade au mois d’août. Il cèdera alors les rênes de l’intégrateur Microsoft à Pamela Maynard, actuellement présidente en charge des produits et de l’innovation. « S’éloigner d’une entreprise et d’une équipe qui me passionne n’est pas une décision facile. L’une des principales responsabilités d’un bon dirigeant est de passer le relais au bon moment et au candidat idéal », explique dans un communiqué le co-fondateur de l’entreprise. « À la veille de notre 20e anniversaire, je suis convaincu que Pam est le bon dirigeant pour faire passer Avanade au prochain chapitre. Au cours des 11 dernières années, elle a obtenu des résultats sans précédent pour Avanade dans les rôles clés qu’elle a occupés et a défendu avec voix l’inclusion et la diversité au sein de l’organisation. »

Au cours des deux dernières années, Pamela Maynard a dirigé la stratégie des offres et des services de la firme de Seattle dans le monde entier. À ce titre, elle supervise les activités Modern Workplace, Business Applications, Applications & Infrastructure et Data & AI, ainsi que l’innovation, l’incubation et le développement de nouvelles offres, les services de conseil et l’entité chargée de la livraison d’Avanade. Avant d’occuper son poste actuel, elle était présidente d’Avanade Europe, où elle dirigeait la stratégie et les opérations dans 13 pays européens. Elle a auparavant occupé le poste de directrice générale chez Avanade UK. De 2001 à 2008 elle a travaillé chez Capgemini.

« C’est un honneur de succéder à Adam, qui a vécu un mandat extraordinaire au sein d’Avanade », commente dans le communiqué Pamela Maynard. « Je suis fière et ravie d’être la prochaine directrice générale d’Avanade. C’est une période passionnante sur le marché. Nos clients cherchent à stimuler l’innovation et la croissance à l’ère numérique, et nous sommes idéalement placés pour les aider à exploiter le potentiel de la technologie Microsoft à l’échelle de l’entreprise. »