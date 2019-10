Zendesk annonce un nouveau programme de partenariat afin de fournir aux partenaires « les compétences, les outils et l’assistance nécessaires » pour améliorer l’engagement des clients. Il récompense les partenaires en fonction de leurs compétences et de leurs résultats avec un ensemble complet de certifications ainsi que des incitations financières. Il est personnalisable pour s’adapter aux différents modèles commerciaux des partenaires et leur offrir la flexibilité nécessaire pour accompagner l’évolution de leur activité précise dans un communiqué le spécialiste du CRM.

« Les attentes des clients sont à leur plus haut niveau et nous faisons tout notre possible pour répondre à leurs attentes en travaillant main dans la main avec nos partenaires », explique dans le document Ricardo Moreno, vice-président en charge des partenaires mondiaux chez Zendesk. « Des évolutions significatives sont en cours dans le modèle de partenaire traditionnel et nous sommes impatients de développer notre écosystème de partenaires et d’aider ceux-ci à offrir une meilleure expérience client. »

Le programme comporte trois niveaux d’engagement : Affilié, Select et Master. Le niveau affilié offre un accès complet aux produits, à la formation technique et commerciale, aux ressources de mise sur le marché et au programme de référence Zendesk. Les partenaires estampillés Select bénéficient en outre de meilleures commissions, d’une assistance à la mise sur le marché, d’une plus grande implication des équipes de vente et d’installation de Zendesk, de commissions pour recommandation plus élevées, ainsi que de rabais accordés aux revendeurs et aux fournisseurs de BPO (Business Process Outsourcing).

Les partenaires Master sont reconnus et accrédités pour leurs compétences. Ils se verront octroyer en plus des conditions accordées aux partenaires Select d’un support et de services additionnels, d’incitations financières supplémentaires, d’une équipe « Zendesk Partnership Success » dédiée ainsi qu’à un accès à un plus grand nombre de prospects et de projets de mises en œuvre et de développement.

« Que les partenaires cherchent à générer des revenus grâce à la fourniture de produits et services Zendesk, à la découverte de nouvelles opportunités avec des clients existants ou à la fourniture de services à valeur ajoutée, le programme de partenariat Zendesk leur fournit les outils et les ressources nécessaires pour ouvrir de nouvelles sources de revenus et développer leur activité », précise le communiqué.

Zendesk revendique plus de 145.000 comptes clients payants offrant un service et une assistance dans plus de 30 langues.