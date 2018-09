Zendesk vient d’annoncer l’acquisition de FuturSimple. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. En mettant la main sur Base, le logiciel de gestion de la relation client de FuturSimple, l’éditeur de solutions de service client se positionne clairement sur le marché du CRM.

Fondé en 2009 par l’ingénieur d’origine israélienne, Uzi Shmilovici, FuturSimple possède des bureaux à San Francisco et à Krakow en Pologne. La société revendique 5.000 clients pour Base. Le logiciel offre notamment des outils intégrés pour la communication, le scoring ou le reporting. Le produit a été positionné en tant que « visionnaire » par Gartner dans son Magic Quadrant « Sales Force Automation ».

« Base est un mariage naturel pour Zendesk parce que nous partageons la même passion à concevoir des beaux produits conçus pour ceux qui les utilisent », explique dans un communiqué Mikkel Svane, le CEO et fondateur de Zendesk. « Nous voulons faire pour les forces de ventes ce que Zendesk a déjà fait pour le service client : donner aux forces commerciales des outils construits pour eux et pour leurs clients. »

Le support et les services autour de Base seront assurés, et l’équipe de FuturSimple se verra offrir des postes chez Zendesk. Le développement et la commercialisation du logiciel sont désormais confiées à Matt Price, jusqu’à présent senior vice-président en charge du portefeuille de produits de Zendesk.

Selon Zendesk, cette acquisition n’aura pas d’influence significative sur les résultats de l’exercice 2018.