Vertiv annonce avoir finalisé l’acquisition du concepteur de racks Great Lakes Data Racks & Cabinets, annoncée en juillet dernier. La transaction à 200 millions de dollars renforce son portefeuille de solutions de racks, d’armoires et d’intégration pour les salles blanches, essentielles aux centres de données haute densité.

« Great Lakes apporte un talent et des capacités exceptionnels qui amélioreront notre capacité à fournir des solutions d’infrastructures complètes, renforçant les capacités de Vertiv à personnaliser à grande échelle et à configurer rapidement pour les environnements informatiques d’IA et de haute densité », commente Gio Albertazzi, PDG de Vertiv dans un communiqué.

Fondée en 1985 et basée en Pennsylvanie, Great Lakes exploite des installations de fabrication et d’assemblage aux États-Unis et en Europe. Son portefeuille comprend des racks standard et sur mesure, des armoires intégrées, des armoires antisismiques et des options améliorées de gestion des câbles pour les applications nouvelles et de rénovation. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 100 pays et réalise plus de 8 Md$ de chiffre d’affaires.

Grâce à l’intégration de Great Lakes, Vertiv promet aux clients « un déploiement plus rapide grâce à des solutions préconçues, une efficacité opérationnelle améliorée grâce à l’intégration en usine des solutions d’alimentation et de refroidissement Vertiv une meilleure évolutivité pour les applications d’IA et d’edge computing, ainsi qu’une assistance complète à travers le réseau de service mondial de Vertiv ».