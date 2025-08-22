Vertiv annonce avoir finalisé l’acquisition du concepteur de racks Great Lakes Data Racks & Cabinets, annoncée en juillet dernier. La transaction à 200 millions de dollars renforce son portefeuille de solutions de racks, d’armoires et d’intégration pour les salles blanches, essentielles aux centres de données haute densité.

« Great Lakes apporte un talent et des capacités exceptionnels qui amélioreront notre capacité à fournir des solutions d’infrastructures complètes, renforçant les capacités de Vertiv à personnaliser à grande échelle et à configurer rapidement pour les environnements informatiques d’IA et de haute densité », commente Gio Albertazzi, PDG de Vertiv dans un communiqué.

Fondée en 1985 et basée en Pennsylvanie, Great Lakes exploite des installations de fabrication et d’assemblage aux États-Unis et en Europe. Son portefeuille comprend des racks standard et sur mesure, des armoires intégrées, des armoires antisismiques et des options améliorées de gestion des câbles pour les applications nouvelles et de rénovation. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 100 pays et réalise plus de 8 Md$ de chiffre d’affaires.

Grâce à l’intégration de Great Lakes, Vertiv promet aux clients « un déploiement plus rapide grâce à des solutions préconçues, une efficacité opérationnelle améliorée grâce à l’intégration en usine des solutions d’alimentation et de refroidissement Vertiv une meilleure évolutivité pour les applications d’IA et d’edge computing, ainsi qu’une assistance complète à travers le réseau de service mondial de Vertiv ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


Vertiv va acquérir le fabricant de racks sur mesure Great Lakes pour 200 millions de dollars
Le fournisseur d’infrastructures critiques Vertiv a conclu un accord pour racheter le spécialiste de la conception de racks Great Lakes Data Racks & Cabinets. Le prix d’achat de 200 millions de dollars représente environ 11,5...

Vertiv entre en bourse sans IPO
Vertiv est désormais coté en bourse. Platinum Equity, qui avait racheté l’ancienne division datacenters d’Emerson Network Power en 2016 pour plus de 4 milliards de dollars a revendu une partie de sa participation à GS...

Après le télétravail, le retour sur site suscite une vague de nouvelles solutions chez Cisco
Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.  Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe...

Les compromissions de données ont augmenté de 171% en 2020 selon Canalys
« Prioriser la cybersécurité et investir dans l’élargissement de la protection, la détection et les mesures d’intervention ou être confronté à une catastrophe », tel est le choix proposé par l’analyste en chef de Canalys, Matthew Ball. Selon la dernière analyse du cabinet, c’est la dure réalité à...

Cloud : Microsoft se rapproche d’AWS selon Synergy Research
Comme il fallait s’y attendre les dépenses des entreprises consacrées au Cloud ont  fortement progressé au quatrième trimestre, dopées notamment par la crise sanitaire.  Selon Synergy Research, elles se sont élevées à un peu plus de 37 milliards de dollars, soit 4 milliards de...