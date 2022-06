Le spécialiste des solutions de support client ZenDesk a accepté l’offre de rachat pour 10,2 milliards de dollars des fonds Hellman & Friedman et Permira. L’offre à 77,5 dollars par action représente une prime d’environ 34% par rapport au cours de clôture de l’action Zendesk le 23 juin 2022, la veille de l’annonce. Les dirigeants de Zendesk peuvent toutefois avoir des regrets de ne pas avoir donné suite à une offre similaire en février dernier pour 17 milliards de dollars.

Entre temps, le climat macroéconomique s’est détérioré et a poussé les valorisations à la baisse. Mais le parcours erratique de Zendesk explique aussi cette décote. En février dernier notamment, ses actionnaires avaient rejeté son projet de rachat de Momentive Global (plus connu sous le nom et pour son outil de sondage Surveymonkey).

L’entreprise a vu aussi ses pertes nettes se creuser au fil des années. Elles atteignaient 223 millions de dollars sur son exercice 2021 pour un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars. Ces trois derniers mois, Zendesk avait conduit un processus d’examen stratégique pour identifier de nouveaux partenaires stratégiques ou d’éventuels repreneurs. Faute de piste sérieuse, l’entreprise avait déclaré dans un communiqué le 9 juin qu’il était du meilleur intérêt pour elle et ses actionnaires de rester indépendante.

Moins d’un mois après, Zendesk fait donc le choix inverse et accepte une valorisation revue sérieusement en baisse. « Le conseil d’administration a conclu que cette transaction était la meilleure solution de rechange et il a voté à l’unanimité en faveur de cette transaction », a déclaré Carl Bass, administrateur indépendant principal de Zendesk.

« C’est le début d’un nouveau chapitre pour Zendesk avec des partenaires qui s’alignent sur la force de nos produits agiles et de notre équipe talentueuse, et qui s’engagent à fournir les ressources et l’expertise nécessaires pour poursuivre notre trajectoire de croissance », a déclaré pour sa part Mikkel Svane, le fondateur et PDG de Zendesk.

Après la transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022, l’entreprise fera donc sa sortie la bourse.