La course au financement des startups IA s’accélère. Anthropic, la grande rivale d’OpenAi, est proche de conclure un accord pour lever jusqu’à 10 milliards de dollars rapporte l’agence Bloomberg. C’est deux fois plus que le montant initial recherché de 5 milliards de dollars, dans un tour de table qui aurait déjà été sursouscrit cinq fois.

Le montant final du tour de table devrait presque faire tripler la valorisation d’Anthropic autour de 170 milliards de dollars. En mars dernier, la valorisation avait déjà grimpé à 61,5 milliards de dollars après une levée de 3,5 milliards de dollars en série E conduite par par Lightspeed Venture Partners.

Le tour de table serait mené cette fois par Iconiq Capital. Parmi les autres bailleurs de fonds figurent TPG, Lightspeed Venture Partners, Spark Capital et Menlo Ventures. Des fonds souverains du Qatar (MGX) et de Singapour seraient également impliqués dans les discussions.

CNBC souligne qu’il s’agit d’un revirement du PDG et cofondateur Dario Amodei qui avait l’an dernier refusé des fonds de l’Arabie saoudite afin de ne pas octroyer un « soft power » à des régimes autoritaires. Il considérerait désormais qu’il est devenu « considérablement plus difficile de rester à la pointe » sans les fonds souverains étrangers.

Alors que les craintes de l’éclatement d’une bulle financière liée à l’IA se renforcent, cette levée massive d’Anthropic vise à sécuriser le capital substantiel nécessaire à sa croissance. Selon les données des analystes, la startup maintient une croissance exceptionnelle. Ses revenus annualisés auraient quintuplés sur les 7 premiers mois de 2025 passant de 1 à 5 Md$. À titre de comparaison ceux d’OpenAI auraient doublé sur les 6 derniers mois pour atteindre 12 Md$.

Le succès d’Anthropic repose en grande partie sur ses outils de développement et les capacités de pointe en codage de son modèle Claude. Problème, les revenus sont concentrés sur quelques gros clients. Les applications de codage Cursor et GitHub Copilot apportent à elles seules 1,2 Md$.

Autre fragilité d’Anthropic, ses tarifs sont parmi les plus élevées du marché. Or le lancement de GPT-5 accentue la guerre tarifaire. Ses couts sont par exemple de 10 dollars par million de jetons en sortie contre 75 dollars pour Claude Opus 4.1, le modèle le plus performant d’Anthropic. A cela s’ajoute la guerre des talents avec les tentatives de débauchage à grande échelle menées par Meta ces dernières semaines.

Ce tour de table devrait donc apporter plus de sérénité financière à Anthropic pour relever ces défis. Rappelons que de son coté OpenAI a annoncé début 2025 une levée de 40 Md$, principalement auprès de Softbank, valorisant l’entreprise 300 milliards de dollars.