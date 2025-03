Le californien Nutanix promeut Vincent Gibert en tant que responsable du développement et de la gestion des relations avec OVHcloud et les fournisseurs de services gérés (MSP) dans la région Europe, Afrique et Moyen Orient. Dans le cadre de cette création de poste, Vincent Gibert va promouvoir les solutions cloud natives et les plateformes de données de Nutanix auprès des MSP, en collaborant à la fois avec les partenaires et les clients finaux. Il reporte directement à Chris de Vere, directeur MSP EMEA chez Nutanix.

« Avec son expérience approfondie dans le développement des ventes IT et son expertise reconnue dans les solutions de stockage et le cloud, Vincent Gibert est un atout majeur pour accélérer notre partenariat avec OVHcloud et renforcer notre présence auprès des MSP en EMEA », déclare Chris De Vere dans un communiqué.

Fort de 20 ans d’expérience dans la vente de solutions IT chez Citrix, Isilon Systems et Axian (Groupe APX) notamment, dont plus de 15 ans dans les solutions de stockage scale-out, Vincent Gibert a déjà travaillé chez Nutanix de 2015 à 2019. Auparavant, il a été directeur des ventes Europe du Sud chez Vast Data. Il a également occupé le poste de directeur des ventes chez Qumulo France pendant près de trois ans.

Vincent Gibert est diplômé de l’EIGSI, une école d’ingénieur généraliste à la Rochelle.