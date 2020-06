ITS Integra, société spécialiste du Cloud ultra-sécurisé et des Services managés, également certifiée Hébergeur de Données de Santé (HDS), passe un nouveau cap en se rapprochant de OVHcloud, acteur mondial et leader européen su Cloud Computing.

Avec le lancement de son Partner Program, OVHcloud affiche sa conviction de renforcer son écosystème en associant son savoir-faire technologique industriel à l’expertise métier de partenaires comme ITS Integra. En l’occurrence, ITS Integra, spécialiste de l’infogérance, intervient sur différents types de socles Cloud privé et public et apporte ses services standardisés avec un haut niveau de personnalisation (niveaux d’engagements, périmètre, couverture horaire, etc.).

Ce nouveau partenariat sera ainsi profitable à plusieurs niveaux. Il permettra à ITS Integra de développer le portefeuille de solutions proposées, d’apporter un service sur-mesure pour ses clients avec toutes les garanties d’ouverture et de protection des données des infrastructures OVHcloud, et aux deux entreprises de grandir ensemble en développant de nouvelles opportunités commerciales.

Pour Jan Gabriel, Directeur Alliances et Marketing, il s’agit d’une :

« […] nouvelle étape importante dans le développement de nos solutions. OVHcloud est certainement une des plus belles histoires issues du secteur du Cloud français. Ils ont pris une nouvelle direction qui nous convient parfaitement. Elle se matérialisent notamment par leur désir de nouer des partenariats avec des acteurs complémentaires. Le processus d’onboarding reste simple et très orienté « terrain » et bénéfices clients. Nous sommes ravis de pouvoir officialiser cette alliance avec, à la clé, très prochainement l’enregistrement de nos premiers succès communs. »

Fort d’un modèle industriel entièrement intégré, OVHcloud propose différentes solutions d’Infrastructure as a Service à destination des entreprises, qu’elles soient PME, ETI, organismes du secteur public, etc. Dans le cadre du partenariat Advanced, ITS Integra bénéficie du programme de formation OVHcloud Partner Academy, regroupant toutes les compétences utiles en matière d’architecture technique, de vente et de support des solutions OVHcloud.

« OVHcloud se réjouit de l’arrivée de ITS Integra dans son écosystème en qualité d’Advanced Partner. Grâce à cette relation commerciale privilégiée et aux formations OVHcloud Partner Academy, nous construisons un environnement propice et prometteur. Nous bénéficions d’un retour d’expérience très positif qui nous permet de mieux accompagner les besoins de notre partenaire, au profit de la transformation numérique de ses clients » commente Raphaël Viant, Directeur Channel France chez OVHcloud

Cette initiative s’inscrit dans l’effort global engagé par ITS Integra pour aider les clients à sauter le pas de l’hybridation de leur SI et de leurs applications. Cette collaboration avec OVHcloud permet désormais de développer des projets Cloud ou multi-Cloud pour les besoins les plus exigeants en matière de réversibilité, de protection et de localisation des données.