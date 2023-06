La directrice générale et co-fondatrice d’Alter Way, membre du comex du groupe Smile et à l’initiative de Planet Tech’Care, devient présidente de Numeum. Véronique Torner est la première femme élue à la tête de cette association professionnelle issue de la fusion entre le Syntec numérique et Tech in France.

Dans le cadre de son mandat de trois ans, elle se donne les principaux objectifs suivants : renforcer la proximité avec les adhérent·e·s en misant sur les 12 délégations régionales, favoriser un programme de formation en cohérence avec les besoins du marché, contribuer à la formation continue et à la reconversion, accompagner l’écosystème numérique vers un impact positif.

« Je mesure l’importance de ma mission au service d’un collectif engagé pour donner à la France la place qu’elle mérite dans une transition numérique à impact positif, portée par ses entreprises et ses talents dans l’ensemble de nos territoires », commente Véronique Torner, dans un communiqué. « « Engager le numérique », la signature de Numeum, guidera mon mandat dans toutes ses composantes. Nous sommes les professionnels du numérique en France et à ce titre, il s’agit de nous inscrire au cœur de la décision, qu’elle soit économique ou régalienne, à l’heure où le numérique transforme la société. Il est de notre responsabilité d’en faire un levier économique, sociétal, social et environnemental, là où le changement doit être compris comme une opportunité et une chance de relever les défis à venir ».

En parallèle de cette nomination, le conseil d’administration de Numeum a été renouvelé. Huit administrateur·rice·s ont été nommé·e·s le 7 juin dernier : Olivier Cazzulo (Netsystem), Xavier Côte de Soux (Capgemini), Virginie Fauvel (Harvest Groupe), Beatrice Kosowski (IBM France), Charles Mauclair (Groupe SII), Gilles Mezari (Saaswedo), Galliane Touze (Berger-Levrault), Antoine Wattinne (Cegid).

Pour rappel, Planet Tech’Care co-organise le salon Green Tech Forum, dont la prochaine édition se tiendra les 21 et 22 novembre prochains.