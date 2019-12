Le plan stratégique Build4run, lancé en 2015 au moment de l’entrée d’Econocom au capital, s’achève pour Alter Way. En cinq ans, l’entreprise de services numériques a doublé de taille passant de 10 à 20 M€ de chiffre d’affaires et de 100 à 200 collaborateurs. « Le soutien d’Econocom a été déterminant pour atteindre ce résultat », se félicite Véronique Torner, co-fondatrice et présidente d’Alter Way.

« C’est Econocom qui a financé nos deux opérations de croissance externe, en l’occurrence LP Digital Agency en 2017 et Osones en novembre 2018 », rappelle-t-elle. La première a permis de renforcer son activité studio (design et développement d’applications), de la seconde Alter Way a hérité les expertises AWS, OpenStack et Kubernetes de son département Cloud Consulting. « Un partenaire industriel tel qu’Econocom, qui a de surcroît une activité location importante, apporte une réactivité et une compétitivité accrue en matière de financement par rapport à ce que sont capables d’offrir les fonds d’investissements et les banques », note Véronique Torner.

Econocom a aussi permis à Alter Way de bénéficier de ses référencements sur les grands clients et de remporter des affaires soit seul, soit en tandem. Dossier emblématique remporté en partenariat avec Econocom : le projet de box Huawei signé avec Renault en 2018 pour mettre à jour les systèmes embarqués de ses Clio. Econocom assure le déploiement des box et leur financement, et Alter Way leur infogérance. 3.000 box sont déjà en production en Europe et le déploiement se poursuit dans le reste du monde.

Le soutien d’Econocom s’est aussi traduit par le développement d’Alter Way en régions avec l’ouvertures d’agences à Lyon (2016), Lille (2017) et à Aix-Marseille (2018).

Satisfait de l’accompagnement d’Econocom, Alter Way a décidé de se réengager sur un nouveau plan stratégique à trois ans. Dans le cadre de ce nouveau plan, baptisé Chrysalide 2020-2023, la société de services open source prévoit de développer de nouvelles offres en capitalisant sur ses cinq axes de développement existants (digital, conseil, Cloud, support, hébergement). « Le Cloud sera central dans ce plan », anticipe Véronique Torner qui envisage de demander à tous les consultants de l’entreprise de se certifier a minima dans le domaine du Cloud, tout comme ils ont tous passé des certifications Devops au cours des dernières années. « Nous souhaitons donner à nos collaborateurs une culture Cloud forte et une vision as a service qui ne se limite pas aux infrastructures mais se décline de la conception à la production ».

Autre axe de développement prioritaire pour la société : le numérique responsable. « Face l’urgence climatique, nous avons une responsabilité et un rôle à jouer en tant qu’entreprise du numérique, expose Véronique Torner. Les clients sont évalués sur leur RSE et ont des contraintes juridiques qui font qu’ils sont en demande de sobriété énergétique, d’architectures éco-responsables, de solutions à obsolescence non programmée, etc. Il est important de leur fournir des solutions compatibles avec leur trajectoire RSE ».

À l’issue de ce nouveau plan stratégique, Alter Way prévoit de réaliser 30 M€ et d’atteindre les 300 collaborateurs. Un objectif que la société compte atteindre uniquement par croissance organique. Mais l’éventualité d’une opération de croissance externe n’est pas écartée si une opportunité devait se présenter.