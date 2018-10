La société de services open source annonce le rachat de 100% du capital d’Osones, une société de conseil spécialisée dans les technologies d’infrastructures cloud. Osones a fondé l’essentiel de son expertise sur Amazon Web Services, Docker et OpenStack. Créée en 2013 par son directeur général Pierre Freund, la société emploie une vingtaine de consultants et réalise 2 M€ de chiffre d’affaires annuel avec de grands clients, parmi lesque Carrefour ou le Ministère de l’Intérieur.

Cette acquisition est l’opportunité pour Alter Way de compléter son portefeuille d’expertises cloud existantes autour d’Azure, de Docker, de Kubernetes et dans le Devops. Rebaptisée Alter Way Cloud Consulting, Osones devient de facto l’agence (ou practice) dédiée au cloud computing d’Alter Way. Pierre Freund (photo ci-contre), promu directeur associé du groupe, en prend la direction générale. Augmentée des experts cloud qu’Alter Way comptait jusque-là dans les rangs de ses autres agences, Alter Way Cloud Consulting affiche d’emblée 25 consultants spécialisés et a pour objectif de faire grossir son effectif à une soixantaine de consultants d’ici à 2022. L’équipe est maintenue dans ses locaux de la rue de Londres à Paris.

Huitième opération de croissance externe d’Alter Way mais première depuis huit ans, l’acquisition d’Osones s’inscrit dans le plan stratégique Build4Run défini en 2015 lors de la prise de participation majoritaire d’Econocom au capital d’Alter Way, qui vise à atteindre 40 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022. Parti de 11 M€ en 2014, le chiffre d’affaires d’Alter Way devrait atteindre 18,5 M€ sur l’exercice 2018 (avec Osones), soit +27% par rapport à l’année dernière (dont la moitié de croissance organique). L’effectif atteint désormais 180 personnes (contre 145 fin 2017). En 2019, Alter Way table sur un chiffre d’affaires de 22 à 23 M€.

Alter Way Cloud Consulting est la cinquième agence de la société de services. Elle s’ajoute à ses agences hosting (hébergement, infogérance), continuity (support, maintenance…), digital (réalisation de plateformes Web) et expertise (développement applicatif). « Avec Alter Way Cloud Consulting, nous confirmons notre approche guichet unique à destination des grands comptes, souligne Philippe Montargès, PDG d’Alter Way. Nous sommes capables de leur apporter une réponse de bout en bout allant du développement de leur applicatif à son hébergement. Surtout, nous pouvons proposer une alternative Cloud et/ou hybride à nos prestations d’hébergement traditionnelles sur nos infrastructures et nous sommes capables de les accompagner dans cette démarche de migration vers le Cloud. »