Après 6 années fructueuses de croissance au sein du groupe Econocom, Alter Way, acteur emblématique de l’open source en France spécialiste notamment du conseil, des services managés et de l’hébergement de plateformes digitales autour du cloud, s’apprête à rejoindre Smile, leader européen du digital et de l’open source. En cédant à Smile 100% de sa participation majoritaire dans Alter Way, Econocom favorise la consolidation positive du marché de l’open source et reste un partenaire commercial de premier plan d’Alter Way. Ce rapprochement permet de renforcer le positionnement et l’ambition de Smile sur les services d’infrastructures et de cloud. La marque Alter Way devient dans ce nouveau projet le fer de lance de l’offre infrastructure et cloud du groupe, pour répondre aux enjeux d’un marché en forte croissance et mutation. Les services applicatifs de Alter Way, quant à eux, viennent renforcer les offres digitales du groupe Smile. Le rapprochement bénéficie du soutien actif des actionnaires du groupe Smile : Keensight Capital, l’une des équipes de référence dans le Growth Buyout en Europe, et Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout.

Dans un marché en forte croissance, notamment sur les secteurs dynamiques et en constante mutation du cloud et de l’open source, cette opération vise à mieux accompagner les grands clients et les partenaires avec des offres de DevOps et de services managés fortement créatrices de valeur.

Cette démarche de rapprochement s’inscrit dans la suite logique du plan stratégique Open Arrow de Smile, visant notamment à dynamiser l’offre d’infrastructure de Smile, qui existe depuis 2014 au travers de son activité services managés et cloud. Alter Way s’était résolument projetée pour sa part depuis 2020 via son projet Chrysalide dans l’accélération de ses offres autour de l’infogérance, de l’hébergement et de son offre de conseil « move-to-cloud ».

Le groupe Smile, dirigé par Marc Palazon, s’est orienté depuis quelques années vers une stratégie de marque avec les acquisitions de Neopixl, UX-Republic et SensioLabs, permettant de capitaliser en compétences et notoriété sur des segments d’expertise très ciblés.

Alter Way devient ainsi une nouvelle marque du groupe et rassemblera sous sa bannière la totalité des offres et des équipes (Alter Way et Smile) infrastructure du groupe, c’est-à-dire les services managés, conseils DevOps et Cloud. Cela représente plus de 20% du chiffre d’affaires du groupe et permet d’atteindre une taille critique sur le marché. Ce nouvel ensemble sera piloté par Véronique Torner. Les services applicatifs d’Alter Way renforcent pour leur part les activités digitales du groupe.

Enfin, ce rapprochement va permettre au groupe Smile d’accélérer dans sa stratégie liée au numérique responsable en s’appuyant sur l’expertise de sa nouvelle marque Alter Way. Convaincu des bienfaits d’une telle stratégie, Smile prévoit de renforcer cet axe de création de valeur en confiant la responsabilité de la politique numérique responsable du groupe à Véronique Torner, très engagée sur ces sujets au sein de Numeum avec, notamment, le programme Planet Tech Care.

Le groupe va continuer à s’appuyer sur les ADN open source et innovation des deux entreprises, avec l’aide de Philippe Montargès, dans l’animation des écosystèmes open source, innovation et cloud. Ce rapprochement fait écho aux dernières annonces des pouvoirs publics, notamment l’annonce d’un plan de renforcement de l’open source dans les administrations française (annoncé récemment par la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin) et l’ouverture en novembre 2021 du code source de France Connect. Il s’inscrit pleinement dans les tendances de fond relevées par l’Union Européenne avec la récente publication le 6 septembre 2021 d’une étude sur l’impact des logiciels libres (OSS, Open Source Software) et du matériel libre (OSH, Open Source Hardware) sur l’économie européenne.

Marc Palazon, CEO du groupe Smile, déclare : « Ce rapprochement avec Alter Way représente une nouvelle étape dans notre construction du champion européen open source. Grâce à l’expertise reconnue des équipes d’Alter Way, qui se sont engagées pour en faire un acteur emblématique de l’open source, nous renforçons notre offre d’infrastructure, de services managés et de conseils cloud, qui représentera une part importante des revenus du Groupe et jouera un rôle clé pour accompagner l’évolution des besoins de nos clients avec une offre complète, performante et responsable. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Alter Way et sommes impatients de commencer à travailler ensemble. »

Véronique Torner et Philippe Montargès, cofondateurs et présidents d’Alter Way, ajoutent : « Après un parcours entrepreneurial passionnant au sein de la galaxie Econocom qui nous a permis de développer avec succès notre plan Build4Run, nous sommes convaincus qu’il faut accélérer le développement de Alter Way autour de nos deux axes stratégiques prioritaires ; à savoir, d’une part les services managés et les services d’infrastructure cloud et d’autre part un engagement fort dans un numérique plus responsable. Alter Way est depuis sa création un acteur leader et engagé pour un numérique qui s’appuie sur des solutions open source, accessibles et éco-responsables. Nous trouvons tout naturellement notre place au sein du groupe Smile qui a entièrement intégré cette composante dans son projet. Nous sommes fiers de contribuer au futur du champion européen de l’open source et du numérique responsable aux côtés de Marc et sa talentueuse équipe de direction. »

Stanislas de Tinguy, Partner chez Keensight Capital, conclut : « Nous sommes heureux d’accompagner Smile dans cette nouvelle étape stratégique pour le développement du groupe, après l’acquisition réussie d’UX-Republic en avril dernier. Ce rapprochement avec Alter Way s’inscrit pleinement dans la stratégie d’élargissement de l’offre de Smile, et permet au groupe de renforcer sa place de leader européen du numérique ouvert. »