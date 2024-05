Avec le renforcement de ses activités IT et sa diversification dans la cybersécurité, Unyc garde le cap sur la croissance. L’opérateur alternatif, filiale du groupe Inherent, vise une hausse de 15% de ses revenus sur son année fiscale 2024, qui se termine en aout prochain. Son chiffre d’affaires devrait ainsi atteindre 80 M€ et avoir doublé en l’espace de quatre ans (41 M€ en 2020). Une performance qui vaut aussi à l’entreprise d’apparaitre dans le palmarès 2024 des champions de la croissance des Échos, à la 244e place sur 500.

Après la téléphonie hébergée et la connectivité d’entreprise, Unyc a étendu son positionnement au marché de la protection réseau. L’opérateur vient de lancer notamment une offre de pare-feu hébergé, basée sur l’offre FortiGate next-generation firewall (NGFW) de Fortinet.

« Nous transposons notre philosophie dans de nouvelles offres et notre ambition reste la même : permettre à nos partenaires d’accéder à ces solutions de manière simplifiée à travers notre plateforme digitale de service, Atlas », commente dans un communiqué Cyrille Richard, Directeur Général d’unyc (photo).

L’entreprise reste fidèle à son modèle de vente indirecte et revendique désormais 1.300 partenaires, dont 1.000 revendeurs en marque blanche et 300 distributeurs.

Unyc emploie 190 personnes avec des équipes basées au siège de l’entreprise au Mans, à Paris et à Nantes. Pour accompagner l’élargissement de son offre, l’opérateur a prévu l’ouverture d’une cinquantaine de postes en 2024 afin de renforcer ses équipes commerciales, de développement logiciel, de support et de déploiement.