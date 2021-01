L’opérateur alternatif annonce avoir achevé son exercice 2020 sur un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros, réitérant la croissance de plus de 30% qu’il avait déjà enregistrée en 2019 et en 2018. Unyc est ainsi parvenu à quadrupler ses revenus en l’espace de cinq ans. Il compte désormais 30 000 clients et 200 000 utilisateurs. Son résultat d’exploitation n’a pas été dévoilé mais il est positif, selon Cyrille Richard, directeur général adjoint de l’entreprise.

En 2020, l’opérateur d’origine sarthoise a bénéficié de la forte accélération de la demande de connectivité d’entreprise et de téléphonie hébergée, ses deux principaux métiers. Une dynamique renforcée par le recrutement d’un grand nombre de nouveaux partenaires. La société revendique désormais près de 700 revendeurs et distributeurs actifs contre environ 550 il y a un an.

Au-delà de la crise sanitaire, l’exercice 2020 a été marqué par la mise en œuvre du plan gouvernemental France Relance en faveur de la numérisation des PME et des collectivités qui a contribué à stimuler les besoins de connectivité des entreprises.

Dans ce contexte ultra-porteur, l’opérateur a continué d’améliorer son interface de gestion et d’activation de services Atlas à disposition de ses partenaires, et de renforcer l’intégration de ses outils de téléphonie avec les applications métiers de ses clients, notamment autour des environnements Microsoft Dynamics, Oracle et SAP…

« Notre métier est en train de changer rapidement et radicalement, souligne à ce propos Cyrille Richard. Alors qu’historiquement nous avions vocation à produire et à livrer des services télécoms, l’enjeu désormais n’est plus tant de produire ces offres que de les rendre le plus accessible possible aux partenaires pour qu’ils puissent les livrer de manière autonome à leurs clients. »

L’effectif s’est étoffé d’une trentaine de collaborateurs (notamment des commerciaux, des développeurs, des gestionnaires de projet et des techniciens support) portant à 125 le nombre de salariés. L’opérateur a notamment renforcé sa couverture nationale en ouvrant des points de présence à Toulouse, à Toulon et à Rennes, portant ainsi à une quinzaine le nombre de ses points de présence. 25 recrutements supplémentaires sont prévus pour 2021.