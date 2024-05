Le groupe Inherent, marque ombrelle d’Adista, annonce l’acquisition d’Upper-Link. L’ESN basée à Lognes en Seine-et-Marne compte une centaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros en 2023. Il s’agit de la troisième opération de croissance externe d’Inherent en 2024 après l’acquisition en janvier de l’opérateur tourangeau Connect Services et en avril de l’activité Cloud privé de Prodware en France et en Belgique. Le montant de l’acquisition n’est pas divulgué.

Upper-Link accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et comme partenaire Microsoft depuis plus de dix ans. L’entreprise est certifiée Cloud Solution Provider Tier 1 et Solution Partner sur six domaines (infrastructure Azure, security, modern work, data & AI, digital &app innovation and business applications). Elle est également certifiée ISO 27001 sur la totalité de ses métiers.

Ces expertises viendront compléter celles d’Adista, qui poursuit sa stratégie « one-stop-shop » pour fournir un point d’entrée unique pour les besoins IT, télécoms et Cloud. Adista opère à partir de 14 datacenters interconnectés et 40 bureaux répartis sur le territoire français.

« Grâce aux expertises d’Upper-Link, adista renforce son pôle consulting, étend son offre de services autour des solutions Microsoft et renforce son partenariat stratégique avec Microsoft », commente Pierre-Jean Beylier, président du groupe inherent dans un communiqué. « Les clients d’Upper-Link vont, quant à eux, pouvoir bénéficier des solutions de connectivité et de téléphonie d’adista et accéder à une offre d’hébergement souveraine en Cloud privé ainsi qu’aux moyens étendus du Groupe en termes de services managés que leurs systèmes soient « On Premise », dans les infrastructures d’adista ou dans le Cloud public Microsoft Azure. »

René-Louis Adda, le fondateur et président d’Upper-Link, qui a cédé l’intégralité du capital qu’il détenait jusqu’ici, ajoute : « Rejoindre le groupe inherent, c’est apporter une proposition de valeur supplémentaire à nos clients, avec de nouveaux services spécialement conçus pour les PME et ETI, que sont la connectivité, l’hébergement souverain dans la continuité de notre vision résolument hybride et étendre nos offres sécurité avec un SOC souverain. »

Inherent compte plus de 1 100 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 263 millions d’euros. Le groupe vise 320 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours et ambitionne de réaliser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027.