Opérateur alternatif et fournisseur de solutions IT et télécoms, Unyc lance un nouveau service en direction de son réseau de près de 1 000 distributeurs et revendeurs. Sa nouvelle plateforme de formation en ligne Unyc Académie a été conçue pour mieux les accompagner au quotidien, leur permettre de mieux appréhender l’offre et la livrer de manière plus autonome aux 30 000 clients d’Unyc.

Unyc Académie vient compléter l’accompagnement dispensé en présentiel par les commerciaux et ingénieurs avant-vente d’Unyc. Elle permet de rendre la formation accessible à tous et à tout moment, de faciliter « l’onboarding » des partenaires et de les accompagner dans leur montée en compétences. Avec ses parcours fondamentaux, ses parcours par gammes (cloud, connectivité, voix…) et ses formations plus techniques, la plateforme fournit aux partenaires des contenus adaptés à leur profil et niveau de compétence.

Cette digitalisation des parcours de formation est importante pour un acteur 100% indirect comme Unyc et toujours en croissance rapide (65 M€ de CA en 2022 pour 159 collaborateurs). Pour rappel, Unyc a annoncé un rapprochement stratégique avec l’opérateur B2B Adista en 2021, sans fusionner mais avec l’ambition d’atteindre conjointement un chiffre d’affaires de 500 M€ en 2025.