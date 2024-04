Pierre-Jean Beylier, le nouveau président d’Inherent est venu sur le plateau de Channelnews à IT Partners pour partager les ambitions de son groupe à court et moyen terme.

Channelnews : Dans quel contexte avez-vous pris la présidence d’Inherent l’été dernier ?

Pierre-Jean Beylier : C’est ma rencontre avec Keensight Capital, l’actionnaire majoritaire d’Inherent, qui m’a conduit à rejoindre Inherent. J’ai été attiré par son potentiel assez exceptionnel, sa croissance, sa vision stratégique claire, et surtout, par la qualité et le dynamisme de ses équipes. Pour moi, le capital humain est un facteur déterminant du succès d’une entreprise dans le secteur des services. C’était l’opportunité de mettre à profit mon expérience internationale, mon expertise dans le secteur des télécommunications et des technologies, ainsi que ma passion pour l’innovation et le développement d’affaires.

Channelnews : Quel a été votre parcours avant Inherent ?

Pierre-Jean Beylier : j’ai démarré une entreprise dans le domaine des communications par satellite en 2000 à Hong Kong à une époque où ce secteur n’était pas aussi en vogue qu’aujourd’hui. L’entreprise a connu une croissance significative, aboutissant à son introduction en 2014 sur la bourse de Sydney. Cela a marqué une étape importante dans sa reconnaissance et sa réussite à l’échelle internationale. Lorsque j’ai quitté mon entreprise en 2020, elle opérait dans 40 pays et générait un chiffre d’affaires de plus de 700 millions. J’ai alors décidé de retourner en France. Mon objectif était de créer de la valeur dans mon pays d’origine, en m’appuyant sur mon expérience internationale. Avant de rejoindre Inherent, je me suis d’abord impliqué en tant que business angel, en investissant dans des startups et en accompagnant des entrepreneurs.

Channelnews : Votre arrivée signifie-t-elle une évolution de la stratégie d’Inherent ?

Pierre-Jean Beylier : La stratégie fondamentale reste inchangée, avec un accent sur le rôle de partenaire de confiance pour les TPE, PME, et ETI dans toute la France. Toutefois, nous accélérons sur certains points, comme l’extension de l’offre IT d’Unyc.

Channelnews : Quels ont été les moteurs de croissance pour Inherent en 2023 ?

Pierre-Jean Beylier : La cybersécurité et le Cloud. Adista, qui représente deux tiers du chiffre d’affaires du groupe, se positionne comme le deuxième hébergeur en France après OVH selon Microsoft. L’approche hybride d’Inherent, combinant solutions sur site, Cloud souverain de proximité et Cloud public via un partenariat avec Azure, répond aux besoins spécifiques des PME et ETI françaises. Côté cybersécurité, Inherent s’appuie sur Cyberprotect, sa business unit dédiée, issue de l’acquisition en 2022 d’une petite société de cybersécurité basée à Bron, dotée d’un Security Operations Center (SOC).

Channelnews : Quelles sont les perspectives pour 2024 ?

Pierre-Jean Beylier : Nous continuons sur la lancée de 2023, avec une attention particulière sur la cybersécurité via notre BU Cyberprotect et une réorganisation des équipes commerciales pour stimuler la croissance. Nous anticipons un chiffre d’affaires d’environ 320 millions d’euros pour l’année fiscale en cours, contre 263 millions l’année précédente. Une progression qui sera un mélange de croissance organique – environ 10% –, et de croissance externe. L’ambition est de réaliser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027

Channelnews : Envisagez-vous une expansion internationale pour cela ?

Pierre-Jean Beylier : Bien que la priorité reste la France à court terme, nous prévoyons une expansion modeste en Belgique, qui servira de test avant une expansion internationale plus significative dans 3 à 5 ans.

Cette interview est une synthèse de l’interview vidéo réalisée le 14 mars dernier sur le salon IT Partners.