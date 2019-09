Umanis enregistre au premier semestre une progression de 8% de son chiffre d’affaires qui dépasse le cap des 100 millions d’euros pour s’établir à 107,5 millions d’euros. Ce résultat intègre Contacts Consulting, consolidé depuis le 1er février 2019. L’ESN Oceane Consulting Nord et le cabinet de conseil Neonn, acquisitions réalisées en juillet et qui enregistrent chacun environ 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, seront consolidés au second semestre, respectivement à compter du 1er juillet et du 1er août.

Malgré ce franchissement d’un nouveau cap, le résultat net chute de plus de 34% à 3,3 millions d’euros. Pour expliquer cette baisse de la rentabilité, l’ESN invoque un contexte de marché moins favorable qu’en 2018, marqué notamment par un durcissement du climat des affaires dans le secteur banques-assurances affectant le taux d’occupation des ressources situées en Île-de-France, couplé à l’inertie du recrutement. A cela s’ajoute une augmentation des charges financières en raison de l’application de la norme IFRS 16 qui se traduit par une charge d’intérêt additionnelle de l’ordre de 0,3 millions d’euros.

Malgré cela, le groupe table sur une croissance grâce aux acquisitions et aux actions mises en œuvre avant l’été afin de faire remonter le taux d’activité; actions qui selon la société commencent à porter leurs fruits. Pour l’ensemble de l’exercice, Umanis revoit ses objectifs annuels à la baisse et vise désormais un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 220 millions d’euros (hors nouvelle opération de croissance externe), et une marge opérationnelle courante comprise entre 6% et 7%.

Conformément à son plan stratégique Expansion 2022, l’ESN cible toujours un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et une marge opérationnelle courante voisine de 10% à horizon 2022. Disposant d’un crédit de 90 millions d’euros, elle envisage de nouvelles acquisitions dans les prochains mois, toujours dans les domaines de la data et du conseil métier.