L’ESN française Umanis, spécialisée dans la data, le digital et les solutions d’entreprise, s’apprête à passer sous la coupe de CGI. Le géant des services informatiques canadien a conclu un accord pour acquérir, par l’intermédiaire de sa filiale CGI France, la totalité des actions d’Umanis, dans une transaction valorisant Umanis 310 millions d’euros.

L’opération est prévue en deux étapes. Dans un premier temps, CGI rachèterait les titres détenus par Mura (structure contrôlée par le fondateur d’Umanis Laurent Piepszownik) et d’Olivier Pouligny, directeur général d’Umanis au prix unitaire de 17,15 euros, soit une prime de 45,96% par rapport au cours de clôture du 10 mars. Cet achat en « bloc » représente 70,6% du capital et 81,9% des droits de vote d’Umanis. Puis CGI France lancerait une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) en vue d’acquérir le solde des actions. Le conseil d’administration d’Umanis s’est déclaré favorable à la transaction dont l’issue est prévue avant la fin du deuxième trimestre.

« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l’Ouest et du Sud », a commenté dans un communiqué George Schindler, Président et Directeur Général de CGI.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité et nous nous réjouissons de rejoindre CGI, avec qui nous sommes très complémentaires », a déclaré Olivier Pouligny, Directeur Général d’Umanis.

« J’ai fondé Umanis en 1990, introduite en bourse en 1998 et je suis particulièrement fier du parcours de l’entreprise et de la valeur créée pour tous nos actionnaires au cours des dernières années. A l’avenir, les collaborateurs et les clients d’Umanis bénéficieront grandement du soutien de CGI, avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes », ajoute Laurent Piepszownik, PDG d’Umanis.

Au terme du premier semestre de son exercice 2021, Umanis avait publié des résultats en forte progression et annoncé viser un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros pour l’ensemble de l’exercice. L’ESN qui emploie environ 3000 collaborateurs confirmait par ailleurs un plan annuel de recrutement de 1000 embauches. CGI compte pour sa part 82 000 collaborateurs dans le monde et a généré 12,1 milliards de dollars au cours de son exercice 2021.