Les intégrations de l’ESN Cella le 31 décembre 2016 et de l’intégrateur Primlog le 1er juillet dernier portent leurs fruits : Umanis enregistre des résultats 2017 en forte hausse. Le chiffre d’affaires consolidé atteint 191,1 millions d’euros, soit une croissance annuelle de 25%.

En tenant compte de l’arrêt au second semestre des activités considérées comme non stratégiques et à faible marge (achat et revente de matériel informatique de la société Umanis Computer et certaines prestations sous-traitées issues de l’acquisition de Cella), la croissance annuelle pro forma des activités conservées est de 6,2%. Le résultat opérationnel courant 2017 s’établit à 18,8 millions d’euros, en progression de 157% par rapport à 2016. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9,8%. Le résultat opérationnel s’est élevé à 23,6 millions d’euros, en hausse de 70%, bénéficiant de 4,8 millions d’euros d’autres produits et charges opérationnels non récurrents. Enfin, le résultat net part du groupe progresse de 62% à 19,3 millions d’euros, soit une marge nette de 10,1%, contre 7,8% un an plus tôt.

Le bilan se renforce également, les capitaux propres atteignant 53,1 millions d’euros en fin d’exercice, contre 32,6 millions d’euros au 31 décembre 2016. Les dettes financières ont été ramenées à 35,7 millions d’euros contre 40,2 millions d’euros un an plutôt.

Par ailleurs, Umanis annonce avoir finalisé l’acquisition des activités de CMS Group, ESN française basée principalement en région parisienne et dans le Sud-Est. Ces activités regroupent environ 190 collaborateurs et représentent un chiffre d’affaires voisin de 20 millions d’euros. La société est rentable et en croissance. Cette acquisition, financée entièrement en numéraire, sera intégrée dans le périmètre d’Umanis à compter du 30 avril.

Cette intégration permet à l’ESN de viser un chiffre d’affaires 2018 de 222 millions d’euros, soit une croissance annuelle de 16%. Umanis confirme son objectif d’une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.

A plus long terme, le groupe confirme les objectifs de son plan stratégique CAP 2019, soit 300 millions d’euros de chiffre d’affaires et 9% de marge opérationnelle courante. Dans cette perspective, il indique qu’il poursuit l’étude de dossiers de croissance externe en phase avec son positionnement stratégique centré sur la data.

Par ailleurs, les actionnaires de référence d’Umanis (Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny) et La Financière Patrimoine Investissement (LFPI) sont entrés en négociation exclusive, en vue de la réalisation par LFPI d’un investissement minoritaire au sein d’une société holding à constituer à laquelle les actionnaires de référence d’Umanis transfèreraient la majorité de leurs titres sur la base d’un prix par titre de 12 euros. A l’issue de l’opération, la holding disposerait de la majorité du capital et des droits de vote du groupe. L’investissement minoritaire de LFPI intègrerait l’existence d’un mécanisme d’intéressement des actionnaires de référence dans la société holding en fonction de la performance qui sera constatée à la sortie de LFPI. Un pacte d’actionnaires avec le fonds d’investissement permettrait à Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny de détenir la majorité des titres et de conserver le contrôle de la société à l’issue de l’opération.