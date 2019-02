En octobre 2018, Umanis revoyait ses résultats annuels à la baisse, tablant sur un chiffre d’affaires situé entre 205 millions d’euros et 210 millions d’euros en données consolidées au lieu des 215 millions d’euros prévu initialement. Cette dernière estimation était la bonne puisque l’ESN a finalement engrangé l’année dernière un chiffre d’affaires de 206,7 millions d’euros, en croissance de 9,0% sur un an. En données pro forma (en intégrant les activités de CMS Group – consolidé en juillet dernier – depuis le 1er janvier 2018), le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 213,5 millions d’euros, assez loin des anciennes prévisions qui étaient de 222 millions d’euros.

Au cours du seul quatrième trimestre, le groupe a généré des revenus de 57,4 millions d’euros, en hausse de 13,6% sur un an. C’est la plus forte progression enregistrée par la société de Levallois-Perret au cours de l’exercice. L’activité est restée dynamique en fin d’année 2018, en particulier sur les nouvelles offres (intelligence artificielle, bots, data science, deep learning, RGPD, etc.). Dans ce contexte, la direction vise pour la totalité de l’exercice une marge opérationnelle courante supérieure à 9%.

Sur le plan des ressources humaines, le contexte général est toujours marqué par une pénurie de profils et une vive concurrence en matière de recrutement. Dans son communiqué, Umanis indique qu’il poursuit l’intensification de ses actions en matière d’embauche (attractivité, marque employeur) et de fidélisation des collaborateurs. Au 31 décembre 2018, le groupe comptait ainsi 2.875 salariés, soit 300 de plus qu’un an auparavant.

En ce début d’année, l’activité et les indicateurs opérationnels restant bien orientés, l’ESN vise un chiffre d’affaires 2019 de 225 millions d’euros, soit une croissance de 9%, hors nouvelle opération de croissance externe. Elle table par ailleurs sur une marge opérationnelle courante située entre 9% et 10%.

Ces chiffres pourraient toutefois être dépassés puisque la société annonce l’acquisition, pour un montant qui n’est pas dévoilé, de la totalité du capital de Contacts Consulting, société de conseil en management & systèmes d’information. Celle-ci accompagne les entreprises dans la définition et l’assistance à maîtrise d’ouvrage de leurs projets IT. Présente à Paris et en régions, en particulier dans le Sud-Ouest, ainsi qu’à Lille, Nantes et Montpellier, Contacts Consulting intervient tout particulièrement auprès de plusieurs grands comptes des secteurs aéronautique-défense et retail-distribution ; des expertises sectorielles considérées par Umanis comme parfaitement complémentaires. Comptant environ 40 collaborateurs, la société réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 4,5 millions d’euros avec une rentabilité proche des standards du groupe. Cette acquisition, qui sera consolidée à compter du 1er février 2019, est intégralement financée en numéraire.

Le groupe Umanis indique qu’il reste particulièrement actif en matière de croissance externe et étudie actuellement plusieurs dossiers. Il précise qu’il est extrêmement sélectif sur la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité qui doit s’inscrire en phase avec le positionnement stratégique du groupe centré sur la data et le conseil métier, qu’au niveau de leurs performances financières.