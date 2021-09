Umanis vient de publier les résultats financiers du premier semestre de son exercice 2021. Après avoir bien résisté pendant la crise sanitaire, l’ESN voit cette fois le vrai redémarrage de son activité et un net redressement de ses indicateurs.

Après un recul de 2% sur l’exercice 2020, son chiffre d’affaires a progressé de 8% au premier semestre à 120,9 millions d’euros. Umanis observe un retour à des conditions quasiment normales d’exploitation, qui favorise sa croissance organique. Mais elle profite aussi de l’acquisition de l’ESN Alphonse (20M de CA en 2020), consolidée depuis le 1er mars dans ses comptes.

Au premier semestre, Umanis a renforcé ses équipes avec 340 nouveaux consultants et son taux d’activité a continué de s’améliorer (+3,7%). Elle fait part aussi d’une dynamique commerciale soutenue, notamment avec le gain de plusieurs projets pluriannuels dans le secteur bancaire. La croissance a ainsi accéléré au second trimestre pour atteindre 20% contre 15% escomptés.

Cette meilleure conjoncture, couplée à une gestion rigoureuse des engagements, se traduit par un redressement spectaculaire des comptes : Ebitda porté à 15,6M€ (+51%), résultat opérationnel courant à 11,7M€ (+67%) et résultat net à 8,9M€ (+180%).

Umanis indique par ailleurs avoir intégralement remboursé les 12M€ d’emprunt PGE souscrits en 2020 pendant la crise du covid. Elle a continué de bénéficier du dispositif de chômage partiel au cours du 1er semestre 2021, mais de manière très atténuée par rapport à l’année 2020. Ainsi, bien que réduite de moitié en 2020, la dette financière est repartie à la hausse à 45,1M€ contre 39,8M€ au premier semestre 2020.

Autre annonce importante, Umanis a lancé pendant l’été une opération pour prendre une participation majoritaire au capital de l’ESN française SunTseu. Cette société de conseil et d’intégration spécialisée dans le CRM emploie une quarantaine de consultants et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 4,5 M€ en 2020. Umanis annonce qu’elle sera consolidée dans ses comptes à l’issue de la signature définitive du contrat d’acquisition, prévue au plus tard mi-octobre. Le montant de l’opération n’est pas précisé mais elle sera financée intégralement sans recours à la dette.

Comme annoncé, Umanis renoue donc avec une politique de croissance externe. La société confirme également son plan de recrutement annuel, avec 1 000 embauches dont 700 en France, sur des profils centrés sur les métiers de la data.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, Umanis se fixe un objectif de chiffre d’affaires proforma (après l’acquisition des ESN Alphonse et SunTseu) de plus de 250 M€, hors nouvelle opération de croissance externe. Ainsi qu’une marge d’EBITDA aux alentours de 13% (11,2% sur l’exercice 2020).