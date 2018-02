Grâce à son développement organique (6%) mais aussi à l’intégration des 2 acquisitions réalisées en Europe du Nord au cours de l’exercice (Star Republic en mai et Osudio en septembre), SQLI a enregistré au quatrième trimestre une croissance de 18%, portant son chiffre d’affaires à 60,5 millions d’euros. Ce bon trimestre permet à l’ESN d’enregistrer un chiffre d’affaires annuel de 211,7 millions d’euros, en progression de 11% sur un an, dont 5% à périmètre et taux de change constants. SQLI respecte ainsi son objectif d’un chiffre d’affaires annuel 2017 en progression à deux chiffres.

Le développement du groupe a notamment été soutenu par la mise en œuvre de plateformes e-commerce pour les grands comptes internationaux. Ces plateformes, déployées en partenariats avec des éditeurs tels que SAP Hybris, Adobe, EPiServer et Magento, ont permis de remporter de nouveaux projets en France et en Europe du Nord, notamment pour La Banque Postale, Carlsberg et Generali. SQLI a par ailleurs accéléré son désengagement des projets non stratégiques (assistance technique en régie, acteurs locaux) à faible rentabilité. Ce mouvement, initié dans le cadre du plan Move Up 2020, permet à SQLI de renforcer son positionnement sur le segment des Digital Experience Service Providers (tels que définis par Forrester). L’activité Internationale, qui concerne désormais 10 pays européens, a été dynamique sur l’ensemble du périmètre géographique portant sa quote-part à 31% du chiffre d’affaires consolidé du groupe contre 22% en 2016.

La croissance a également été tirée par une politique de recrutement soutenu qui a porté les effectifs au 31 décembre à 2.365 salariés contre 2.20 un an plus tôt. Conformément aux objectifs du plan Move Up 2020, les équipes des centres de services (ISC) en France, au Maroc et en Afrique du Sud ont été fortement renforcées au cours de l’exercice (+130) pour atteindre près de 700 ingénieurs et experts. Ceux-ci interviennent sur les projets de déploiement d’e-commerce mondial pour des groupes européens.

Le taux journaliser facturé augmente de 4% tandis que le taux de l’emploi s’établit à 85%, contre 83% un an plus tôt. L’amélioration des ces indiqcateurs fait espérer à SQLI une forte accélération de son résultat opérationnel courant au 2ème semestre par rapport au semestre précédent. Les résultats 2017 définitifs seront publiés le 29 mars prochain après-bourse.

Pour l’exercice en cours, le groupe table sur une nouvelle croissance à deux chiffres et sur un chiffre d’affaires d’au moins 240 millions d’euros.