Installée à Pessac (33) dans la première couronne de Bordeaux depuis son ouverture en 2014, l’agence bordelaise de SQLI a emménagé la semaine dernière dans le centre-ville au septième et dernier étage d’un immeuble neuf du nouveau quartier d’affaires Euratlantique (ZAC Saint-Jean Belcier à proximité immédiate de la gare Saint-Jean). Deux raisons principales ont présidé à ce changement d’adresse : la croissance de l’agence et le besoin de soigner son image de marque, explique en substance Stéphanie Pialat, directrice de la région Ouest de SQLI.

Une agence en forte croissance

Avec une croissance moyenne de ses prises de commandes de 50% par an depuis sa création, l’agence bordelaise a beaucoup grossi en cinq ans. Son effectif est ainsi passé de 15 à 50 personnes et devrait atteindre 80 personnes d’ici à 2020. Surtout, la société de services numériques souhaitait proposer un environnement de travail « premium » à ses collaborateurs : autrement dit des locaux agréables, accessibles, et suffisamment spacieux pour lui permettre d’accueillir ses clients.

En s’installant dans le quartier d’affaires Euratlantique, l’agence bordelaise coche toutes les cases. Ses locaux passent de 200 m2 à 500 m2. Ils sont proches de toutes les commodités (tramway, gare TGV, commerces…). Lumineux, ils ont été équipés de neuf. Les collaborateurs ont été impliqués dans les choix d’aménagement et de décoration. Ils sont pourvus d’espaces de détente et de salles de réunions de type creative room adaptées à l’élaboration des projets – « on peut écrire sur les murs », s’amuse Stéphanie Pialat.

Un levier de recrutement important

Au-delà de la rendre plus visible de ses clients, ces nouveaux locaux devraient constituer un levier de recrutement important pour la société de services. « On va recevoir plus de candidatures », se félicite Stéphanie Pialat, qui confirme au passage que les bons collaborateurs sont très sollicités et qu’il devient difficile de les fidéliser. Autre potentialité offerte par ces nouveaux locaux : l’hébergement de startups partenaires susceptibles d’insuffler de l’innovation dans l’activité de l’agence.

Cette démarche de visibilité vis-à-vis des clients et de renforcement de sa marque employeur, SQLI s’apprête également à la mettre en œuvre à Nantes où son agence existante – également sous la direction de Stéphanie Pialat depuis le début de l’année – devrait prochainement quitter ses locaux de la Chapelle-sur-Erdre (44) pour s’installer dans le quartier Euronantes, en plein centre.

Bordeaux, cinquième agence de SQLI France

SQLI Bordeaux est la cinquième et dernière agence créée par SQLI en France – le groupe en compte trente-deux dans 13 pays. À l’instar des autres agences du groupe, elle a vocation à concevoir, mettre en œuvre déployer et exploiter les plateformes digitales (CRM, sites marchands, places de marché…) d’une clientèle de grands comptes (à partir de 300 M€ de CA). Ses sujets de prédilection du moment sont le commerce omnicanal et la mobilité. Son équipe est constituée essentiellement de consultants, chefs de projets digitaux et de profils d’experts (coaching agile, design d’expérience, UX design, méthodes…). À noter que SQLI dispose aussi d’un centre de services à Pessac, employant plus de 200 collaborateurs, qui produit les projets pour les agences du groupe.

En photo : Stéphanie Pialat et la cafétéria des nouveaux locaux de l’agence SQLI Bordeaux