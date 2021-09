SQLI a publié cette semaine les résultats de son premier semestre et annoncé le projet d’offre publique d’achat de son principal actionnaire, Dbay Advisors.

En ligne avec les objectifs du groupe, les résultats du premier semestre confirment le redressement des activités, surtout en France après le décrochage de 24% sur l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires global progresse de 3,3% à 113,8 millions d’euros (1,5% à périmètre et taux de changes constants). SQLI précise que son 2ème trimestre a été plus soutenu que prévu (+12,1%), grâce à un fort rebond de l’activité en France (+20%) et à une dynamique restant favorable à l’international (+6%).

La croissance de l’activité, associée à l’amélioration du taux d’activité et au recours accru aux Centres de services, a permis d’engager le redressement de la marge opérationnelle courante qui a progressé de 2,2 points, à 5,8% du chiffre d’affaires, au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020.

« Avec un résultat opérationnel courant de 6,6 M€, SQLI a effacé l’impact de la crise de 2020 et retrouve une tendance haussière de sa rentabilité supérieure à 2019 », souligne le groupe dans son communiqué. Le résultat opérationnel (Ebit) s’élève à 5,7 M€ contre 4,6 M€ un an plus tôt. Enfin, SQLI dégage un bénéfice net de 2,8 ME contre 0,5M un an plus tôt.

SQLI s’attend à une croissance accélérée sur ses trois marchés cœur de métier : les plateformes d’expérience digitale, le e-commerce et les espaces de travail numérique. Le groupe affiche donc sa confiance et réitère ses prévisions pour le reste de l’année : croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice et amélioration de 2 points de la sa marge opérationnelle courante consolidée.

Cette santé retrouvée a visiblement aiguisé l’appétit de DBAY Advisors, actionnaire de référence de SQLI depuis 2019 avec 28,6% du capital. Ce dernier a fait part de son intention de déposer une offre publique d’achat sur les actions SQLI qu’il ne détient pas encore, pour dit-il «apporter plus de support à l’entreprise et à son ambition de croissance ».

Le conseil d’administration de SQLI a accueilli favorablement le principe de l’offre, qui sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au cours du dernier trimestre 2021, pour une finalisation au premier trimestre 2022.

L’opération serait entièrement réglée en numéraire au prix de 30 euros par action.

DBAY a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s’il détient 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre, auquel cas il offrirait 0,25 euro supplémentaire par action ordinaire apportée à l’offre. Le succès de l’opération conduirait SQLI à sortir de la bourse.