Python est désigné comme langage de programmation de l’année 2024 par Tiobe. Le titre est décerné au langage dont la popularité a le plus progressé dans l’indice Tiobe sur un an. Python enregistre un bond de 9,3%, loin devant tous ses concurrents, notamment Java +2.3%, JavaScript +1.4% and Go +1.2%. Premier en 2023, C# décroche avec un recul de -2,71%.

« Aujourd’hui, Python est partout, et c’est le langage par défaut incontesté dans de nombreux domaines », commente Paul Jansen, le PDG de Tiobe, un éditeur néerlandais spécialisé en qualité logicielle, dans un communiqué. Largement enseigné dans les universités, Python domine dans le domaine de la statistique, de l’intelligence artificielle, de la rédaction de scripts ainsi qu’en tests de système d’écriture.

S’il a de bons atouts pour dominer les autres langages de l’indice, Paul Jansen lui reproche toutefois « son manque de performances et le fait que la plupart des erreurs se produisent au moment de l’exécution ».

Dans la suite du classement, C++ et Java montent sur la deuxième et troisième marche du podium. C perd en popularité et recule de deux places en quatrième position. « La principale raison en est que le C est remplacé par le C++ dans de nombreux systèmes logiciels embarqués », explique Paul Jansen.

Également en perte de popularité, PHP sort du top 10 alors que le langage GO fait son entrée en septième position.