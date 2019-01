L’éditeur spécialiste de la qualité logicielle Tiobe vient de publier palmarès annuel des langages de programmation les plus populaires. Ayant gagné le plus de points en 2018 par rapport à tous les autres langages, Python se voit proclamer « langage de programmation de l’année ». Il a en effet gagné 3,62%. Il est suivi de Visual Basic.NET (+3,20%) et Java (+2,69%). Python fait désormais définitivement partie des grands langages de programmation. Il rejoint ainsi C, C ++ et Java qui depuis près de 20 ans figurent systématiquement dans le top 3, loin devant le reste du peloton. De nos jours, c’est le langage le plus enseigné dans les universités. Il est numéro un dans le domaine de la statistique, numéro un dans le secteur de l’intelligence artificielle, numéro un dans la rédaction de scripts et numéro un en tests de système d’écriture. Il figure par ailleurs parmi les chefs de file de la programmation Web et de l’informatique scientifique.

Jan 2019 Janvier 2018 Changement Langage de programmation Évaluations Changement 1 1 Java 16.904% + 2,69% 2 2 C 13,337% + 2,30% 3 4 Python 8,294% + 3,62% 4 3 C ++ 8.158% + 2,55% 5 7 Visual Basic .NET 6,459% + 3.20% 6 6 JavaScript 3,302% -0,16% 7 5 C # 3,284% -0,47% 8 9 PHP 2,680% + 0,15% 9 – SQL 2,277% + 2,28% dix 16 Objectif c 1,781% -0,08% 11 18 MATLAB 1,502% -0,15% 12 8 R 1,331% -1,22% 13 dix Perl 1,225% -1,19% 14 15 Langue d’assemblage 1,196% -0,86% 15 12 Rapide 1,187% -1,19% 16 19 Aller 1,115% -0,45% 17 13 Delphi / Object Pascal 1,100% -1,28% 18 11 Rubis 1,097% -1,31% 19 20 PL / SQL 1,074% -0,35% 20 14 Visual Basic 1,029% -1,28%

L’éditeur néerlandais publie également l’historique de ces 30 dernières années. On y découvre qu’un langage « historique » comme le cobol figure tours dans le tableau, à la 25ème place.