Dans les commentaires de son classement mensuel de novembre, la société de test de logiciels Tiobe souligne le déclin continu de PHP, un langage de programmation pourtant resté longtemps vedette. Elle rappelle que depuis la création de son Index il y a plus de vingt ans, ce langage de script a toujours fait partie de son top 10. En novembre, PHP glisse à la 10ème place. Il était encore 8ème un an plus tôt, 5ème en 2011 et s’était même vu décerner le prix du « langage de programmation de l’année » en 2004. Si l’évolution se confirme, il devrait quitter prochainement le palmarès Tiobe des 10 langages de programmation les plus populaires.

La première version de PHP (pour Hypertext Preprocessor) remonte à 1994. Le langage de script a été principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques. « PHP était autrefois le maître de la programmation Web, mais maintenant il fait face à beaucoup de concurrence dans ce domaine. Cela ne veut pas dire que PHP est mort. Il y a encore beaucoup de petites et moyennes entreprises qui s’appuient sur PHP. Je m’attends donc à ce que PHP décline davantage, mais à un rythme très lent », commente Paul Jansen, le PDG de Tiobe.

Parmi les langages en vogue qui pourraient détrôner PHP, Tiobe identifie Ruby qui passe de la 16ème à la 13ème place et Groovy qui passe de la 15ème à la 12ème place. Pour mesurer la popularité des langages, Tiobe s’appuie principalement sur le nombre d’occurrences rencontrées en réalisant des requêtes sur les 25 moteurs de recherche les plus populaires auprès des développeurs.

Avec un index plus orienté sur le taux d’usage des langages informatiques, le cabinet d’analyse spécialisé RedMonk n’observe pas à ce stade de recul prononcé de PHP. Le langage est resté à la 3ème place de son classement jusqu’en 2016 et à la 4ème place depuis. Mais on peut penser que la moindre popularité décelée par Tiobe puisse précéder un recul de son utilisation.

Malgré leurs méthodologies différentes, Tiobe et RedMonk convergent en revanche sur la montée en puissance de Python. Il se hisse à la première place des langages les plus populaires pour Tiobe, reléguant C à la seconde place et Java à la troisième. RedMonk a vu son usage continuellement progresser, passant de la 5ème place en 2014 à la seconde dans son dernier classement de juin 2021. Il a supplanté Java (3ème) mais pas encore JavaScript, solidement arimé à la première place depuis 2015.