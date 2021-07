L’index Tiobe de juillet 2021 indique que les trois langages de programmation les plus populaires sont C, Java et Python. Ceci n’est guère une surprise car ce trio de tête est le même depuis 2019. Cependant, l’écart de popularité s’est tellement resserré qu’il n’est plus que de 0,67% entre C et Python. En effet, les recherches sur C ont diminué de 4,83% par rapport à juillet 2020, celles sur Java ont diminué de 3,93% en un an tandis qu’elles ont augmenté de 1,86% sur Python.

Selon Paul Jansen, le PDG de Tiobe Software BV, l’éditeur néerlandais qui a établi l’indice, « Python semble détenir les meilleures chances de devenir numéro 1 (cette année) du fait de l’essor de l’extraction de données et de l’intelligence artificielle ».

Soulignons que dans le cadre de sa stratégie Azure, Microsoft a engagé Guido van Rossum en novembre dernier. Le géant de Redmond a donné carte blanche au développeur hollandais open source à l’origine de Python pour ‘alléger’ sa création qui utilise encore trop de mémoire et d’énergie. Pour anecdote, le langage doit son nom aux humoristes britanniques, les Monty Python.

Rappelons que l’index Tiobe se base sur le nombre de pages web trouvées par les principaux moteurs de recherche lorsqu’on leur soumet le nom d’un langage de programmation. Dans le top 10 du palmarès, les sept autres langages derrière C, Java et Python sont C++, C#, Visual Basic, Javascript, PHP, le langage d’assemblage et SQL.