L’éditeur néerlandais spécialiste de la qualité logicielle, Tiobe, vient de publier son palmarès annuel des langages de programmation les plus populaires et Python est nommé « langage de programmation de l’année ». Le langage C se voit relégué en seconde position, Java occupe la troisième place tandis que C++ et C# complètent le top 5.

En juillet dernier, le PDG de Tiobe, Paul Jansen, prévoyait déjà que « Python semble détenir les meilleures chances de devenir numéro 1 (cette année) du fait de l’essor de l’extraction de données et de l’intelligence artificielle ».

Python est le langage le plus enseigné dans les universités. Il est numéro un dans le domaine de la statistique, de l’intelligence artificielle, de la rédaction de scripts ainsi qu’en tests de système d’écriture. Il figure parmi les chefs de file de la programmation Web et de l’informatique scientifique.

Pour anecdote, ce langage doit son nom aux humoristes britanniques, les Monty Python.