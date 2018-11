Plantronics, qui a fait l’acquisition au mois de juillet du spécialiste des communications unifiées Polycom, étudie différentes options stratégiques dont celle d’une vente de l’entreprise rapporte Reuters qui s’appuie sur plusieurs sources proches du dossier. Ces sources, qui ne souhaitent pas être identifiées, ont toutefois indiqué que rien ne garantissait que les discussions en cours aboutissent à un accord. Interrogé par Reuters, Plantronics a refusé de commenter

Les actions de Plantronics ont chuté de 11% jeudi avant que l’option d’une vente ne soit révélée donnant lieu à une remontée du titre de 6,3%. Cette chute intervenait alors que les résultats du spécialiste des oreillettes et des micro-casques n’ont pas répondu aux attentes des analystes. « La société combinée a produit des résultats solides supérieurs au point médian de nos prévisions pour notre premier trimestre consolidé », a néanmoins déclaré dans un communiqué Joe Burton, président et CEO de la société. « Nous sommes convaincus que ces résultats témoignent du début de notre formidable opportunité en tant que société combinée, animée par les communications unifiées. Au fur et à mesure de l’intégration et de la commercialisation de nouveaux produits, tirant parti de nos atouts combinés, nous positionnerons la société sur le succès à court et à long terme. » Lors de l’achat de Polycom, Plantronics avait indiqué que l’opération permettait une consolidation du secteur, alors que les équipements téléphoniques se banalisent et que la concurrence augmente. L’opération a toutefois permis de doubler les revenus de la firme de Santa Cruz (Californie), qui s’établissaient à environ 483 millions de dollars au deuxième trimestre de son exercice 2019.

La société de capital-investissement Siris Capital Group LLC détient 16% du capital de Plantronics, ce qui en fait son principal actionnaire.