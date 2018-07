En septembre 2016, Siris Capital finalisait l’acquisition de Polycom pour 2 milliards de dollars. Moins de deux ans après, le spécialiste des solutions de téléprésence et de communication vocale de San Jose tombe dans l’escarcelle de Plantronics contre un versement identique. La transaction engagée en mars dernier vient en effet d’être menée à son terme. Le spécialiste des solutions audio a versé 1,638 milliards de dollars en numéraire et 6,352 millions d’action Plantronics, ce qui permet à Triangle Private Holding, propriétaire de Siris Capital, de devenir actionnaire de Plantronics à hauteur de 16% environ. Frank Baker, co-fondateur et partenaire gestionnaire de Siris Capital, ainsi que Daniel Moloney, partenaire exécutif du fonds d’investissement, entrent au conseil d’administration.

Dans un communiqué transmis à nos confrères de CRN, un porte-parole de Plantronics indique que dans l’immédiat rien ne change concernant les channels des deux entreprises. Le vice-président en charge des partenaires à l’échelle mondiale de Polycom, Nick Tidd, reste d’ailleurs en place.

« Nous sommes ravis que Plantronics et Polycom se rassemblent en une seule entreprise qui s’occupe de mettre les gens au centre de toute expérience de collaboration », explique dans un communiqué le président et CEO de Plantronics, Joe Burton. « Plantronics offre à présent une gamme unique de solutions intégrées et intelligentes qui couvre les casques, logiciels, téléphones de bureaux, systèmes d’audioconférence et vidéoconférence, et services cloud. Cette offre combinée offre aux gens les outils et la flexibilité nécessaire dont ils ont besoin afin de créer la meilleure expérience en se connectant à ce qu’il y a de plus important pour eux. »

« La combinaison de Plantronics et Polycom intervient à un moment critique lorsque les clients recherchent des solutions audio et vidéo faciles à acheter, faciles à utiliser et faciles à gérer », commente dans le document Ira Weinstein, fondateur du cabinet d’analyse Recon Research. « Les deux entreprises permettent de travailler avec des plateformes sur site, cloud et hybrides, offrant aux clients la flexibilité de choisir leur méthode de déploiement et le moment de leur migration vers le cloud. De plus, leurs channels et partenaires technologique mondiaux favorisent à la fois l’innovation et une portée mondiale. Nous attendons de grandes choses dans le futur du nouveau Plantronics élargi. »