Moins d’un an après l’acquisition de Jive Communications, LogMeIn lance GoTo qui réunit l’ensemble de ses solutions de collaboration et de communications unifiées pour les entreprises. En plus de ses solutions de réunions et de webinaires que sont GoToMeeting et GoToWebinar, la gamme de produits comprendra de nouvelles offres comme GoToConnect, la toute première solution de communication unifiée véritablement intégrée de LogMeIn, ainsi que GoToRoom, une solution de salle de conférence.

L’unification de ce portefeuille d’offres sous une marque unique GoTo permet « de rassembler réunions, salles, voix et webinaires pour mieux répondre aux besoins actuels », explique la société dans un communiqué

« Les utilisateurs finaux d’une entreprise exigent une expérience utilisateur unique et simple pour toutes leurs communications audio, vidéo et par chat, que ce soit sur mobile, sur un téléphone fixe, sur un ordinateur de bureau ou dans une pièce. Dans le même temps, les responsables informatiques et les propriétaires d’entreprises souhaitent bénéficier d’une expérience unique de déploiement et de gestion d’un partenaire unique en qui ils peuvent faire confiance pour les aider à gérer leurs besoins UCC complexes », explique dans le communiqué Mark Strassman, vice-président et CEO de la division UCC chez LogMeIn.

GoToConnect, le premier nouveau produit de la société sous la marque GoTo sera disponible début avril dans les Amériques et plus tard cette année dans les autres pays. Il offrira des capacités de partage audio, vidéo et d’écran combinées à de la téléphonie basée dans le cloud, le tout sans couture. Il s’agit d’une application entièrement intégrée permettant aux travailleurs de se connecter et de communiquer en interne et en externe via un navigateur Web ou une application de bureau téléchargeable. GoToConnect intègre les fonctionnalités de GoToMeeting et de Jive pour fournir aux utilisateurs Web, conférences audio et vidéo professionnelles, présence, appels VoIP, messagerie SMS / texte, messagerie vocale visuelle, etc., au sein d’une seule application. La firme de Boston annonce des prix compétitifs.

Issue d’un partenariat avec Polycom (désormais dans le giron de Plantronics) GoToRoom est une solution incluant des équipements vidéo pour répondre aux besoins de salles de réunion et de salles de conférence de taille moyenne. « GoToRoom est une solution de salle incroyablement puissante et robuste qui est plus abordable que d’autres sur le marché actuel. Bien que très riche en fonctionnalités, elle est également simple à configurer et à utiliser, et est soutenue par un spécialiste mondial des communications unifiées digne de confiance », affirme Mark Strassman. « En quelques minutes à peine, les entreprises peuvent passer du déballage de leur équipement à leur première réunion vidéo en salle de conférence. Grâce à notre relation avec Polycom, nos clients disposent d’un matériel haut de gamme, associé à une toute nouvelle interface utilisateur GoToMeeting optimisée pour les espaces de réunion, ce qui leur permet d’organiser des réunions stimulantes et de se connecter avec leurs collègues et partenaires du monde entier. »

Grâce à plusieurs options, les clients peuvent personnaliser leur solution en fonction de leurs besoins. Destinée aux salles de réunion de six à huit personnes, l’Huddle Room combine un haut-parleur, un microphone, une caméra (Polycom Studio), un périphérique informatique (Intel NUC) et un écran tactile (Mimo Vue). Idéale pour 6 à 10 personnes, la Medium Size Conference Room comprend un système haut-parleur / micro / téléphone tout-en-un (Polycom Trio 8500), une caméra (Polycom Eagle Eye IV), un périphérique informatique (Intel NUC) et une interface tactile panneau (Mimo Vue). Les clients avec des salles pouvant accueillir de 10 à 12 personnes peuvent également acheter des micros supplémentaires.

L’offre GoToRoom s’intègre à un environnement de messagerie professionnel complet. Un administrateur peut ainsi synchroniser Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 ou Google Agenda pour permettre aux employés de réserver à l’avance un espace équipé de la solution. Les utilisateurs peuvent également exploiter une gamme de webcams Logitech, telles que Logitech MeetUp, un périphérique plug-and-play tout-en-un conçu spécifiquement pour les petites salles de conférence et les salles de réunion, et Logitech Rally, une solution de téléconférence modulaire pour équiper les espaces de réunion de taille moyenne ou grande.

En plus de GoToRoom, le portefeuille UCC de LogMeIn propose également InRoom Link , qui permet aux utilisateurs des systèmes de visioconférence pris en charge existants de se connecter rapidement à GoToMeeting. Par ailleurs, les participants peuvent désormais rejoindre en un seul clic les réunions planifiées avec Polycom Group Series ou Debut Systems.