Cela devait être de loin la plus grande acquisition de Logitech et l’illustration des efforts menés par la société pour diversifier ses activités. Aux dernières nouvelles, le rachat par cette dernière de Plantronics n’aura pas lieu.

Vendredi, Reuters annonçait des négociations entre le fabricant suisse d’accessoires IT grand public et le fabricant américain d’oreillettes et de casques Bluetooth pour jeux vidéo.

Un communiqué provenant de Lausanne publié dimanche coupe court à toute spéculation. « En réponse aux informations communiquées par les médias et conformément aux exigences de la Suisse en matière d’information, Logitech International (SIX: LOGN) (Nasdaq: LOGI) confirme aujourd’hui avoir été en discussion avec Plantronics en ce qui concerne une transaction potentielle. Cependant, ces discussions sont terminées. Logitech n’a pas l’intention de commenter davantage », peut-on lire dans le document.

Selon les sources proches du dossier qui se sont confiées à Reuters, Logitech était prêt à débourser 2,2 milliards de dollars dans l’opération. Cette information avait fait bondir le titre Plantronics de 5,6% vendredi soir après-bourse.

Les activités de Logitech et de Plantonics ont été mises à rude épreuve par le développement de nouvelles offres, non seulement de fournisseurs d’équipement de réseau tels que Cisco, mais également de géants de la technologie comme Microsoft et Alphabet, la maison-mère de Google.

Début juillet, Plantronics s’était offert Polycom pour 2 milliards de dollars, un montant finalement assez proche de la proposition de Logitech. Ceci explique peut-être cela.

Au début de ce mois, Reuters indiquait que Plantronics étudiait différentes options stratégiques dont celle d’une vente de l’entreprise.

La société de capital-investissement Siris Capital Group LLC détient 16% du capital de Plantronics, ce qui en fait son principal actionnaire.