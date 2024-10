Avec son plan stratégique 2025-2028 “AMPLIFY”, Devoteam fait de l’IA son principal levier de développement pour les 4 prochaines années. L’ESN a franchi le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Elle vise à atteindre les 2 md€ à l’issue du plan, par croissance organique et croissance externe. Par ailleurs, l’objectif est de générer 50% des revenus en 2028 avec les projets IA.

“Au cours des quatre dernières années, nous avons construit une position en EMEA de leader du Cloud, de la Data et de la Cybersécurité. “AMPLIFY” est le prolongement naturel qui nous positionne en tête sur l’IA », déclare dans un communiqué Stanislas de Bentzmann, co-fondateur et président de Devoteam.

Les services liés à l’IA étaient de seulement 5% en 2023. Devoteam se donne comme feuille de route de les faire progresser à 20% fin 2024 et à 50% fin 2028. Pour soutenir le plan, l’entreprise formera 100 % des collaborateurs sur l’IA générative. Elle a déjà annoncée le mois dernier déployer l’IA Gemini dans toutes ses unités commerciales.

La mise en œuvre du plan repose sur quatre axes stratégiques : identification des meilleurs cas d’usages de l’IA en lien avec les objectifs business des clients ; adaptation de l’infrastructure aux nouveaux projets IA ; intégration de l’IA et de l’automatisation aux processus ; et enfin déploiement éthique de l’IA.

Pour renforcer le pilotage du plan, Devoteam a recruté en septembre Olivier Mallet en lui confiant la direction de son agence IA. Ce polytechnicien et docteur en informatique a occupé des postes clés dans le domaine de l’IA et des données, notamment pendant 13 ans chez Atos Consulting puis ces quatre dernières années en tant que Practice Director chez Cognizant.

« L’arrivée d’Olivier à la tête de l’agence IA va renforcer notre position en tant que leader de la transformation technologique des entreprises et accélérer notre rôle d’architecte de la révolution IA. Je suis convaincu que son expérience étendue et son approche visionnaire propulseront nos initiatives en intelligence artificielle, créant une valeur inégalée et durable pour nos clients et partenaires », a commenté le président de Devoteam.

Le plan AMPLIFY est assurément ambitieux et mise sur une accélération des activités du groupe grâce à l’IA. Devoteam doit dans un premier temps atteindre l’objectif, fixé par ses fondateurs en 2022, d’un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ en 2025.