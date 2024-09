Le cabinet de conseil technologique Devoteam investit dans l’IA en acquérant 4.000 licences Gemini Enterprise pour la suite collaborative Google Workspace. L’investissement est substantiel puisque de telles licences sont vendues 30 dollars par mois par utilisateur sur la base d’un forfait annuel. En permettant à ses employés d’utiliser les fonctionnalités avancées du chatbot de Google, le groupe déclare vouloir renforcer la productivité et la collaboration interne, ainsi que sa capacité à accompagner ses clients dans leurs projets d’IA générative.

« Nous sommes ravis d’ouvrir la voie en adoptant Gemini pour Google Workspace », déclare dans un communiqué Sébastien Chevrel, directeur général du groupe Devoteam (photo). « Cet investissement reflète notre conviction dans le pouvoir transformateur de l’IA et notre engagement à fournir à nos employés des outils de pointe. En exploitant les capacités de Gemini pour Google Workspace dans l’ensemble de notre organisation, nous renforçons notre engagement en faveur de l’innovation et consolidons notre position en tant que partenaire de choix en matière d’IA. »

En termes de périmètre, Devoteam a fait le choix de déployer Gemini dans toutes ses unités commerciales et non pas seulement dans sa division Google Cloud. Le groupe compte plus de 11.000 collaborateurs et prévoit d’élargir le nombre de licences au fur et à mesure de l’adoption de Gemini.

« Notre objectif n’est pas seulement de favoriser l’accès à la technologie, mais également de veiller à ce que chacun soit en mesure d’utiliser la GenAI de la manière la plus efficace et la plus éthique possible », complète Gert Jan van Halem, directeur technique de Devoteam. « C’est pourquoi, au-delà de l’investissement technologique, nous investissons également dans un programme de formation destiné à tous nos collaborateurs, afin qu’ils apprennent à intégrer la GenAI dans leurs activités quotidiennes. »

Devoteam ne détaille pas les raisons qui l’ont poussé à privilégier l’offre de Google. Le groupe rappelle toutefois que son entité Devoteam G Cloud est l’un des principaux partenaires mondiaux des services Google Cloud Premier et Gen AI, avec plus d’un million d’utilisateurs migrés vers la plateforme en plus d’une décennie.