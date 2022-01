Après 22 ans en bourse, Devoteam a quitté la place parisienne le 31 décembre dernier. Une sortie qui résulte de l’OPA réussie des frères Godefroy et Stanislas de Bentzmann, lancée en 2020 pour reprendre le contrôle de l’entreprise dont ils sont les co-fondateurs.

Nous sommes très fiers du chemin parcouru et de la valeur développée par l’entreprise pour ses clients, grâce à ses partenariats et aux talents de l’entreprise. Nous avons décidé de mettre en œuvre une stratégie plus ambitieuse pour laquelle plus de liberté était nécessaire. Cette stratégie s’appuie sur un plan d’investissement important », explique dans un communiqué Stanislas de Bentzmann, CEO et cofondateur de Devoteam.

Un nouveau départ avec de hautes ambitions : les dirigeants se fixent pour objectif d’atteindre 1 milliard de chiffre d’affaires en 2022 (versus 900 millions en 2021) et 1,5 milliard en 2025. Pour y parvenir, ils entendent capitaliser sur le succès rencontré par la stratégie de partenariats focalisée sur cinq géants du cloud : AWS, Google Cloud, Microsoft, Salesforce et ServiceNow.

« Ils ont une avance considérable via les investissements R&D et l’innovation continue offerte afin de proposer une large palette de services et applications », commente Godefroy de Bentzmann, CEO et cofondateur de Devoteam. « Nous profitons de cette avance et l’apportons à nos clients en créant de la valeur ajoutée et en l’adaptant à leurs enjeux métier pour les aider à devenir ou rester les leaders de leurs marchés. »

Devoteam va par ailleurs continuer de renforcer ses investissements dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2024. En plus du cloud, le groupe veut se concentrer sur les technologies et services à forte valeur : cybersécurité, intelligence artificielle, data, hyper-automation et sustainability.

Le spécialiste du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques et cybersécurité indique qu’il va poursuivre une stratégie de croissance à la fois interne et externe. En 2021, il a procédé à 5 acquisitions ciblées avec Ysance spécialiste de la data, Nubalia axée Google, Integrity acteur majeur de la cybersécurité, et 3 pure players Microsoft : Cloudeon, Alfun (acteurs MSP) et Necsia.

Dévoteam prévoit de nouvelles acquisitions cette année et ambitionne d’atteindre les 10 000 collaborateurs d’ici à fin 2022 contre 8500 actuellement.