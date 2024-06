Le 1er septembre prochain, TD Synnex aura un nouveau CEO. Rich Hume, qui a dirigé Tech Data à partir de 2018 et TD Synnex après la fusion entre Tech Data et Synnex Corporation en 2021, va prendre sa retraite tout en restant membre du conseil d’administration. Patrick Zammit, l’actuel directeur des opérations, prendra la relève, ce qui n’est pas tout à fait une surprise. Lorsqu’il avait été nommé COO en décembre 2023, Rich Hume avait déjà déclaré qu’il ferait un futur très bon candidat au poste de CEO.

Rich Hume aura lui tenu la barre pendant la pandémie et après la fusion qui a donné naissance au plus grand distributeur informatique mondial. Après plus de 40 ans de carrière, il aura aussi laissé sa marque dans l’écosystème IT, notamment chez IBM où il fut responsable du channel puis directeur des opérations.

« Ce fut le plus grand privilège de ma carrière que de servir en tant que CEO de TD SYNNEX », a-t-il commenté dans un communiqué. « Je suis fier de la culture que nous avons bâtie, de l’importance que nous accordons à nos partenaires et de notre engagement d’excellence envers nos clients, ainsi que de notre approche centrée sur des objectifs financiers et à valeur ajoutée. Dans un paysage technologique dynamique et en constante évolution, Patrick est le leader idéal pour construire sur ces fondations alors que nous continuons à apporter de la valeur à nos clients et à nos fournisseurs dans l’ensemble de l’écosystème. Sous sa direction, je suis convaincu que TD SYNNEX atteindra des sommets encore plus élevés. »

Patrick Zammit arrive lui aussi avec une expérience solide. Avant de prendre les fonctions de COO, il a été pendant 7 ans à la présidence de TD Synnex en Europe. Il a rejoint Tech Data en 2017 à la suite de son acquisition d’Avnet Technology Solutions. Entré chez Avnet en en 1993, il a occupé successivement les fonctions de président du Marketing, de directeur financier EMEA et de président de la division Technology Solutions.

Patrick Zammit prendra les commandes dans un environnement de marché encore difficile, même s’il montre des signes de redressement. Sur l’exercice 2024, les revenus de TD Synnex ont reculé de 7% à 57,6 milliards de dollars.

« Je suis honoré de succéder à Rich et de diriger TD SYNNEX dans son prochain chapitre. Je me réjouis de construire sur les bases solides que nous avons établies et de faire avancer notre stratégie et notre feuille de route en matière de digitalisation afin de nous assurer que nous offrons constamment, la plus grande valeur à nos collaborateurs, partenaires, vendeurs et actionnaires », a-t-il déclaré. « Rich a été un leader exceptionnel et je me réjouis de continuer à travailler avec lui au conseil d’administration ».