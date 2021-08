La fusion historique de 7,2 milliards de dollars entre Synnex Corp et Tech Data sera achevée le 1er septembre. Elle va donner naissance au plus grand distributeur informatique au monde. Pour la première fois en 30 ans, Ingram Micro sera dépassé par le nouveau mastodonte.

Annoncée en mars dernier, la combinaison des deux distributeurs en fera un titanesque grossiste de 22.000 employés pour 150.000 clients, pesant pas loin de 60 milliards de chiffre d’affaires annuel, soit près de 11 milliards de dollars de plus que celui d’Ingram Micro.

Rappelons que la nouvelle entité sera détenue à 55% par les actionnaires de Synnex et à 45% par Apollo Global Management, le fonds d’investissement qui a racheté Tech Data pour 5,4 milliards de dollars en juin 2020. Rich Hume, l’actuel PDG de Tech Data, prendra la direction de la nouvelle organisation.

Michael Goldstein, le PDG de LAN Infotech, un MSP américain basé à Fort Lauderdale en Floride, a confié son point de vue sur l’opération à notre confrère de CRN. « C’est assez étonnant de voir comment les deux entreprises ont œuvré pour que cela se produise aussi rapidement (…). Je suppose qu’ils veulent démarrer le quatrième trimestre avec un coup d’éclat ». Et d’ajouter : « Tech Data-Synnex est désormais le distributeur mondial numéro 1. Cela va certainement nous offrir de nouvelles opportunités (…). Il sera intéressant de découvrir en quoi cette fusion va modifier le paysage de la distribution ».

« Rich Hume est l’un des meilleurs dirigeants du secteur », affirme pour sa part Robert Venero, le PDG de Holbrook, un autre fournisseur basé à New-York et également interrogé par CRN. « Je suis sûr que Tech Data-Synnex saura mettre en place une stratégie de distribution convaincante face à Ingram et à tous les autres distributeurs. Rich n’a pas pris cette décision pour perdre des parts de marché et aliéner le canal. Il l’a prise pour contribuer à la croissance de l’organisation et faire un meilleur boulot auprès de la communauté des distributeurs ».