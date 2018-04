Le 6 juin prochain Tech Data aura un nouveau CEO. Le grossiste annonce en effet dans un communiqué l’entrée en fonction ce jour-là de Richard (« Rich ») Hume, l’actuel vice-président et directeur des opérations de la société, qui rejoindra aussitôt le conseil d’administration. Il succèdera alors à l’actuel CEO, Bob Dutkowsky, qui occupe le poste depuis bientôt 12 ans. Ce dernier assurera désormais les fonctions de président exécutif du distributeur. « Avec un fort volume d’opérations, notre offre unique de bout-en-bout et une approche stratégique du potentiel des solutions de nouvelle génération, je crois que c’est le moment idéal d’assurer cette transition. Je suis persuadé que Tech Data est bien positionné pour poursuivre sa croissance et offrir de la valeur à tous nos actionnaires. Alors que je m’apprête à assurer mon nouveau rôle de président exécutif, je souhaite également remercier les clients exceptionnels et les partenaires fournisseurs de Tech Data pour leur fidèle soutien et espère poursuivre notre solide partenariat au cours des prochaines années », explique Bob Dutkowsky dans le communiqué. « La vision stratégique, l’expérience et la fidélité éprouvée vis-à-vis de Tech Data de Rich font de lui le choix naturel pour assurer le rôle de CEO alors que nous entamons un nouveau chapitre. L’annonce de ce jour souligne notre profond vivier de talents et, ensemble, nous allons assurer une transition sans couture pour le bénéfice de tous les actionnaires de Tech Data. »

Richar Hume a rejoint Tech Data en 2016 après avoir passé plus de 30 ans chez IBM, où il occupé différentes fonctions de management, notamment celle de directeur général et directeur des opérations d’IBM Global Technology Services. Il fut également directeur général d’IBM Europe et, pendant 3 ans, directeur général de la division Global Business Partners, où il a piloté le développement du réseau de partenaires.

Sa connaissance du channel ainsi que son engagement chez Tech Data, où il a notamment supervisé l’acquisition d’Arrow, font de lui le successeur parfait de Bob Dutkowsky estiment plusieurs partenaires revendeurs de Tech Data interrogés par CRN. « Rich était toujours à l’écoute pour voir ce qu’il pouvait pour aider les partenaires à développer leurs business avec IBM », a notamment expliqué à nos confrères Sam Ruggeri, CEO du fournisseur de services managés Advanced Vision Technology Group, un ancien partenaire d’IBM et actuel partenaire de Tech Data. « La longue suite de succès de Rich Hume font de lui le bon choix pour piloter Tech Data dans l’ère de transformation numérique. »