TD Synnex a publié les résultats de son exercice fiscal 2023, marqué par une contraction de l’activité qui s’est accélérée au fil de l’année. Le géant mondial de la distribution informatique a enregistré un chiffre d’affaires de 14,4 Md$ au quatrième trimestre, en baisse de 11,3% d’une année sur l’autre. Sur les trois premiers trimestres de l’exercice, les baisses avaient été respectivement de 2,2%, 7,9% et 9,1%. Une situation que TD Synnex explique principalement par la dégradation du marché des PC et donc de la demande pour son portefeuille Endpoint Solutions.

Le bénéfice net de la société sur le dernier trimestre s’établit à 187,5 M$, à comparer à 221,2 M$ un an plus tôt, soit une diminution de 15,2%. Il est toutefois légèrement supérieur aux prévisions délivrées au dernier trimestre alors que le chiffre d’affaires est lui conforme à la fourchette indiquée.

Sur l’ensemble de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires atteint 57,6 Md$, en recul de 7,7% sur un an. Un résultat qui contraste avec le précédent exercice où il avait progressé de 14%. Le bénéfice net est de 626,9 M$ contre 651,3 M$.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, TD Synnex ne s’attend pas à une inflexion notable. La société prévoit un chiffre d’affaires entre 14 et 14,7 Md$ et un résultat net entre 147 et 192 M$.

Rich Hume, le PDG de TD Synnex, a précisé dans un entretien à CRN qu’il anticipait un premier semestre stable, l’effet de comparaison moins favorable pour l’activité Advanced Solutions étant compensée par le redémarrage progressif du marché du PC, puis à un second semestre plus favorable pour les deux activés, qui devrait permettre à la société de renouer avec une croissance à un chiffre.

Rich Hume a également déclaré que la société se focaliserait sur les activités à plus forte croissance que sont le cloud hybride, l’analytique, l’IA, la cybersécurité et l’infrastructure hyperscale. Avec un portefeuille de 40 fournisseurs sur ces domaines, le spécialiste de la distribution estime avoir pris un bon départ pour « être à l’avant-garde du marché » dans le segment de l’IA.

« Nous sommes bien placés pour capitaliser sur les opportunités de croissance que nous prévoyons en 2024, alors que l’environnement des dépenses informatiques devrait rebondir », déclare le PDG.