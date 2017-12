Le président du directoire de l’opérateur d’infrastructures Covage, Pascal Rialland, intègre le conseil d’administration de la FIRIP (Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique), en qualité de vice-président. A ce titre, il contribuera aux prises de décisions administratives et financières du conseil d’administration. Son champ de compétence couvre la définition des objectifs et des missions de la fédération ainsi que de son budget, l’arrêté des comptes découlant de son exécution ainsi que l’arrêté du rapport de gestion. Il siègera au prochain comité d’administration, qui se tiendra le 6 février prochain.

« Industriel du déploiement et de la commercialisation des réseaux neutres et ouverts de fibre optique, Covage est membre de la FIRIP depuis sa création. Je me réjouis de prendre une part active dans la fédération pour soutenir le plan national et permettre aux territoires et aux français de bénéficier du très haut débit dans les délais qui ont été fixés par le gouvernement », indique dans un communiqué Pascal Rialland.

« Il est important pour la FIRIP de conserver des pure players, opérateurs d’opérateurs, au sein de son conseil d’administration. Altitude Infrastructure et Covage, au travers de Jean-Michel Soulier, ont été des soutiens de la première heure. Nous sommes heureux de poursuivre notre route avec son successeur et président du directoire, Pascal Rialland », commente de son côté Etienne Dugas, président de la FIRIP.

Si la promotion des réseaux neutres, ouverts et activés reste la priorité de la fédération, celle-ci vise désormais trois objectifs supplémentaires : le développement des usages et des territoires intelligents, l’emploi, et le développement à l’international du modèle des RIP français.